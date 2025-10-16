Manžel Ewy Farné se vrací na hudební scénu. Martin Chobot představil nový singl i sestřih, který mu neskutečně sluší.
Hudebník Martin Chobot je bývalým členem kapely Ewy Farné a jejím manželem. Více než díky svému hudebnímu talentu je tedy známý spíše jako její partner, který se rozhodl opustit skupinu, aby se mohl věnovat vlastní tvorbě a také dětem, když Farna koncertuje, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Před 3 lety vydal své první sólové album Pootevřené dveře a od té doby o něm nebylo příliš slyšet. Nyní hlásí hudební návrat.
Návrat na hudební scénu
Martin Chobot je sympatický talentovaný hudebník, jehož tvorba ovšem není natolik známá jako ta jeho manželky Ewy Farné. To ale neznamená, že by nebyla dobrá, spíše naopak. Martin opustil kapelu své ženy, aby se mohl věnovat dětem, když Farna musí koncertovat, a zároveň mohl pracovat na svém.
Martin tak působí, že žije ve stínu své slavnější manželky, nicméně tak to vůbec není. Přestože je spíše introvertní povahy, což se odráží i na jeho hudbě, je úspěšným skladatelem, jehož muzika promlouvá lidem do duše a dle slov jeho ženy umí pohladit. Nyní se opět vrací na hudební scénu a jak je vidět, myslí to skutečně vážně. Založil si dokonce svůj Instagram, kde představil nový singl „To nejlepší ze skříně“, který v komentářích podpořila i manželka Tomáše Kluse, bývalého přítele Ewy Farné, Tamara Klusová.
Konec pověstným kudrnám
Martin Chobot je známý také díky svému netradičnímu účesu. Jako jeden z mála mužů se může pyšnit dokonalými tmavými prstýnky, které vždy vytvářely dojem něžného a citlivého muže. Těm je ovšem konec. S návratem na hudební scénu přichází i nová image. Martin shodil dlouhé vlasy a ukázal se v novém sestřihu, který mu neskutečně sluší. Ostře střižené vousy pak hudebníkovi dodávají šmrnc rebela a my musíme uznat, že nikdy nevypadal lépe.
