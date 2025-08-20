Herečka Aneta Krejčíková prochází změnami. Po letech v seriálu Ulice se rozhodla odejít, ukončila vztah s otcem dětí a změnila účes.
Jak jsme i my v naší redakci Osobnosti.cz zaregistrovali na sociálních sítích, herečka nejenže změnila barvu vlasů, ale zároveň se rozhodla pro mnohem razantnější kroky ve svém osobním i profesním životě. Aneta Krejčíková se v poslední době stala jednou z nejdiskutovanějších tváří českého showbyznysu.
Loučení s Ulicí po více než 15 letech
Aneta Krejčíková začínala v nekonečném seriálu Ulice už jako čtrnáctiletá. Postavu Gábiny Pumrové ztvárňovala od jejích studentských let až po dospělou ženu, která se stala manželkou Jiřího Hermana. Dějová linka její postavy patřila k těm více dramatickým, zahrnovala dokonce i těhotenství s učitelem tělocviku.
Letos ale herečka oznámila konec a při natáčení posledních scén neudržela slzy. Sama se přiznala, že šlo o odvážné rozhodnutí i z finančního hlediska v podcastu Hypotécast: „Já jsem si vůbec neuvědomila, že jsem teď odešla ze seriálu, který tvořil podstatně velkou, možná největší, část peněz, která mi chodila na účet.“
Rozchod a nový začátek
Aby toho nebylo málo, i osobní život herečky se v posledních měsících obrátil vzhůru nohama. Krejčíková se rozešla s partnerem Ondřejem Rančákem, s nímž má dvě děti, syna Bena a dceru Toničku. Ačkoliv na svatbu nikdy nedošlo, byli zasnoubení už od roku 2017. Herečka přiznala, že i po rozchodu spolu stále bydlí, aby děti měly blízko oba rodiče. Na veřejnosti ale Aneta působí odhodlaně a s úsměvem. Možná i proto vsadila na změnu účesu a z blondýnky se stala brunetka s nádechem do měděna. Fanoušci i módní kritici se shodují, že jí nový vzhled neuvěřitelně sluší.
Nahota před kamerou a horká židle u Krause
Herečka se v minulosti nevyhnula ani jistým kontroverzím. Když přijala roli v dramatu, kde se objevila v odhalené scéně, vyvolalo to bouřlivé reakce. V talkshow Jana Krause pak na toto téma otevřeně promluvila. Připustila, že natáčení nahoty je pro ni vždy náročné, ale zároveň vnímá, že k herectví podobné situace patří. Publikum ocenilo její upřímnost i nadhled, s jakým dokázala o věci mluvit.
Další projekty a divadelní scéna
I když odchod z Ulice znamenal konec jedné éry, Krejčíková rozhodně nezůstala bez práce. Objevila se v seriálu Volha, zahrála si také ve filmu Ženy a život a na divadelních prknech patří ke stálicím. Fanoušky zaujala i v inscenacích, kde mohla předvést nejen herecký, ale i pěvecký talent. Kromě hraní se Krejčíková věnuje i podcastům. V projektu Mámy sobě sdílí zkušenosti s mateřstvím a otevřeně hovoří o radostech i úskalích rodičovství.
