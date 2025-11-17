Syn známé české herečky Jany Švandové se rozhodl pro život plný rizik a nezištné pomoci. Jeho práce však má smysl.
Hubert Topinka mladší, syn herečky Jany Švandové a plastického chirurga Huberta Topinky, si zvolil netradiční a nebezpečnou životní cestu. Zatímco většina dětí herců a známých osobností se uchyluje k obdobným profesím, jakým se věnují rodiče, Hubert se rozhodl riskovat život ve prospěch druhých. Přes 20 let působil v mezinárodních humanitárních a rozvojových organizacích, včetně agentur OSN, a zasahoval v napadených oblastech. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, čím vším si již prošel i co si o jeho cestě myslí slavná maminka.
Od Ukrajiny po Pákistán
„Jeho profesor, shodou okolností můj kamarád z mládí, mě upozornil, že to vypadá, že Hubert směřuje k humanitární činnosti. Na první misi odjel syn na Ukrajinu, následoval Afghánistán, Uganda, Čečensko a Pákistán,“ vzpomíná Jana Švandová pro iDnes. V mnoha z těchto oblastí byla situace tak nebezpečná, že při jednom incidentu jen několik metrů od něj zemřelo několik jeho kolegů. Strach o syna byl pro Švandovou nesmírný, ale zároveň se naučila respektovat jeho životní poslání.
Po 3 letech působení v Asii se herečka sama vydala do Islamabádu a tehdy poprvé skutečně pochopila význam jeho práce. V té době už měl Hubert rodinu, manželku Claire a dceru. Seznámení s jeho životní partnerkou, která sdílela jeho hodnoty a životní cestu, pro Švandovou zpočátku nebylo jednoduché: „Odjeli spolu do Ugandy a pak se šestitýdenní dcerou do Pákistánu. To jsem se zlobila, že se zbláznili,“ přiznala.
Herečka nezná kompromisy
Jana Švandová je česká herečka, která se proslavila nejen svou výraznou rolí ve filmu a televizi, ale i svou otevřenou osobností a energií. V průběhu let se objevila v řadě neshod, jak kvůli otevřeným komentářům, politickým otázkám, nebo hlasitému vyjadřování k sociálním tématům. Někteří lidé ji za to milují, jiným není po chuti. Umí dobře kombinovat hereckou práci s aktivním osobním životem, což dokládá i její velice hluboký vztah k rodině a vnučkám Azarii a Evelíně.
Dnes je situace klidnější. Syn se spolu s rodinou přestěhoval do Prahy, kde pracuje pro humanitární organizaci Adra a zároveň působí jako ambasador udržitelnosti pro síť obchodů s domácími mazlíčky. Jana Švandová tak může věnovat více času svým vnučkám, které možná půjdou v jejích stopách. „Vypadá to, že Azaria po mně převezme hereckou štafetu. Moje profese se jí moc líbí, sleduje ji a herečkou by se skutečně chtěla stát,“ svěřila se pro iDnes před dvěma lety.
