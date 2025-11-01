Herečka Veronika Gajerová se zbavila insolvence. Letos v říjnu ji soud oddlužil a jí spadl obrovský kámen ze srdce.
Herečka Veronika Gajerová může slavit, jak v redakci Osobnosti.cz usuzujeme. Před 5 lety se totiž dostala do insolvence, které se konečně zbavila, a taj může žít život bez dluhů a strachu, co s ní bude. Soud ji letos v říjnu oddlužil a herečka si tak může oddechnout a začít oslavovat.
Spadl jí kámen ze srdce
Posledních 5 let pro ni bylo skutečně těžkých, konečně jí spadl kámen ze srdce, když se letos v říjnu zbavila insolvence. Hvězda Ordinace v růžové zahradě musela splácet 3 204 631 korun celkem 41 věřitelům. Mezi nimi byly také Věra Nerušilová a Dana Morávková. Soud ji ale oddlužil a ona se může opět nadechnout. Někteří věřitelé však nesouhlasili, jenže soud se herečky zastal. Zřejmě šlo hlavně o firmu Bohemian Faktory, která uvedla, že jí herečka splatila jen malou část z celkového dluhu 111 000 korun, jak uvádí eXtra.
Nikdy neopomněla jedinou splátku, a to i ve chvílích, kdy měla sotva na jídlo pro děti. Srovnala si priority a věděla, že pravidelné splácení je zásadní pro to, aby se dluhů v nejbližší možné době zbavila. Dokonce platila i v době koronavirové pandemie, kdy umělci neměli práci, tudíž i minimální nebo žádný příjem. Splátka činila 6 300 korun, jak uvádí AhaOnline, což rozhodně není málo.
Zalévala květiny
Když na čas přišla o práci, nechala se zaměstnat ve firmě v centru Prahy, kde zalévala květiny. K tomu si přivydělávala dabingem, její hlas můžete znát z mnoha filmů i animovaných seriálů. Kultovní postavou je pro ni Samantha ze seriálu Sex ve městě. Soud k jejímu jednání v krizovém období přihlédl a na základě toho rozhodl tak, jak rozhodl.
„Soud osvobozuje dlužnici od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, od placení pohledávek, ke kterým se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a od placení pohledávek věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili ve lhůtě určené soudem v rozhodnutí o úpadku,“ stojí v rozhodnutí zveřejněném v insolvenčním rejstříku. Teď už je všechno jinak a herečka může začít s čistým štítem.
Zdroj: Autorský text, eXtra, AhaOnline, Insolvenční rejstřík