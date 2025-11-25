Miloš Pokorný se potýká se zdravotními problémy, jejichž následky mohly být fatální, pokud by se včas nerozhodl a nenavštívil pohotovost.
Podcast Lepší už to nebude tvoří trojice Patrik Hezucký, Miloš Pokorný a Zdeněk Pohlreich. O moderátorovi Patriku Hezuckém bylo v poslední době slyšet především z důvodu jeho nadměrného úbytku váhy a také vážných zdravotních problémů, o nichž se nezdráhají mluvit ani kolegové a rodina, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. Jenže nejen Patrik svádí boj se svým zdravím, i jeho kolega Miloš Pokorný, bývalí člen dua Těžkej Pokondr, přiznal, že jeho život visel na vlásku.
Plány zhatila vážná nemoc
Moderátor Frekvence 1 se v průběhu charitativního večera s názvem Rakovíno rozpovídal o svém kolegovi Patriku Hezuckém a mimo jiné zmínil, že jejich společné plány zhatila nejen Patrikova nemoc, ale i zdravotní problémy jeho samotného. S jejich společným podcastem Lepší už to nebude naposledy společně vystoupili v pátek 7. listopadu v Divadle U Hasičů. Následující den ráno se Miloš sám vydal na pohotovost.
Verdikt lékařů byl jasný – trombóza a oboustranná plicní embolie. „Takže my oba s Patrikem padli za vlast,“ uvedl v rozhovoru pro eXtra. „Menší trombózu jsem měl už dřív, ale vnímal jsem to teď jinak. V divadle jsme byli v podstatě celý den. Asi jsem si to tím dodělal. Po představení jsme si na závěr dali ještě skleničku. A ráno jsem se probudil a měl jsem levou nohu jak Karlos Vémola,“ dodal ke svému stavu Miloš.
Utekl hrobníkovi z lopaty
U plicní embolie je zásadní včasný zásah lékařů. Jedná se o život ohrožující stav, při němž dochází k uvolnění krevní sraženiny a jejímu putování do plic. Pacient má problémy s dýcháním, pociťuje bolest na hrudi, kašle a bez zdravotnické péče hrozí smrt. Místo, kde krevní sraženina vznikla a odkud se utrhla, nejčastěji dolní končetina, je nateklé, zbarvené do fialové barvy a horké na dotek.
Miloš tak dorazil do nemocnice za pět minut dvanáct. „Mám i jiné neduhy, ale doktor mi řekl, že na svůj věk mám nadstandardně dobré srdce, takže tu embolii v podstatě odpružilo. Hned mi to začali rozpouštět heparinem. Zjistil jsem, že kdybych to chytil kdekoli jinde, bylo by to fatální. Nebyla by šance s tím cokoli dělat,“ uvedl Miloš děsivé přiznání.