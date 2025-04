Herec Pavel Zedníček mluví o své ženě jako o štěstí. V manželství jim to klape už 7 let, spolu jsou však mnohem déle.

Loni oslavil 75. narozeniny, ale šťastně ženatý je teprve 7 let. Herec a moderátor Pavel Zedníček si na Floridě vzal moderátorku Hanku Kousalovou. Ta si pochvaluje, že toho se svým manželem mají mnoho společného. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na jejich setkání i svatbu a to, co je vlastně pojí dohromady.

O 13 let mladší manželka

Pavel Zedníček a Hana Kousalová nyní už patří k jedněm z nejstabilnějších párů českého showbyznysu. Na svou vyvolenou si však musel herec počkat. Moderátorka, dramaturgyně a scenáristka Hana Kousalová si totiž zpočátku vůbec nebyla jistá, zdali chce se Zedníčkem navázat bližší vztah. Jeho knír ani věk pro ni nebyly příliš lákavými, nicméně nakonec svolila. Jiskra mezi nimi přeskočila na festivalu Hrnec smíchu, který Kousalová uváděla. Okouzlil ji svou povahou a charakterem, jak uvádí iDnes.

Svatbu však měli až po 14 letech vztahu, a to dokonce v St. Petersburgu na Floridě, kde je oddával syn Waldemara Matušky. „Bylo to moc hezký, taková pohoda, žádné sešněrované obleky a róby, prostě každý byl v tom, v čem se cítil dobře, byli jsme bosi, měli jsme kolem sebe naše kamarády, prostě parádní odpoledne a večer,“ uvedl herec v rozhovoru pro Blesk. Obřad probíhal v češtině, oficiální dokumenty však museli sepsat v angličtině.

Proč se Pavel zedníček rozhodl znovu oženit ve věku 67 let? Na to měl herec vtipnou odpověď. „To víte, ženy. Já bych se bez oficiálního papíru obešel, ale ony to tak mají rády. Taky už nejsem nejmladší a jednou mě bude muset někdo pochovat. Tak ať to udělá moje žena. Zní to líp než přítelkyně. Ale teď vážně. Nikdy neříkej nikdy,“ vtipně dodal Zedníček.

O své vyvolené mluví jako o svém štěstí, mají společné nejen pracovní zájmy, ale i ty osobní. Oba moc rádi cestují, a právě Floridu navštěvují velmi často, mají tam spoustu přátel. Láska k Americe je také přivedla na myšlenku společného podnikání, otevřeli si v Praze bistro s bagely s názvem Just! Bagel. Rodinný podnik jim šlape už dlouhých 12 let.

První manželství mu nevyšlo

Pavel Zedníček byl už jednou ženatý, jeho první ženou byla tanečnice Taťána Staudacherová, a to až do roku 2001. S ní vyženil i nevlastní dceru Lucii Zedníčkovou, jejíž skutečný otec kdysi emigroval do Kanady. Zedníček ji přijal za vlastní a ona hrdě převzala i jeho příjmení. Nicméně jejich vztah po rozvodu s její maminkou ochabl.

Zdroj: Autorský článek, iDnes, Blesk, TN, FDb