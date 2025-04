Dražba dokumentu, který dokazuje, že princezna Diana lhala. Za kus papíru musel sběratel vytáhnout statisíce

Dokument, který chtěli získat zájemci z celého světa, nakonec putoval do USA. Princezna Diana se v něm dopustila lži.

Přesto, že od smrti princezny Diany uplynulo už 27 let, v srdcích lidí žije dál. Její popularita byla tak obrovská, že i dnes jsou lidé ochotni zaplatit nemalé sumy za to, aby měli ve své sbírce nějakou památku na královnu lidských srdcí. Nedávno se také dostala do aukce její první pracovní smlouva. Diana tehdy měla zájem o pozici chůvy, na dokumentu se však dopustila nejspíše úmyslné lži. Jak Osobnosti.cz zjistily, americký sběratel musel sáhnout hluboko do kapsy, aby tuto neobvyklou písemnost získal.

Měla zájem o práci chůvy v bohaté rodině

V roce 1979 se Diana Spencerová přestěhovala do Londýna. Tehdy jí bylo 17 let a hledala své první zaměstnání. Obrátila se na zprostředkovatelskou agenturu, která pro bohaté londýnské rodiny zajišťovala personál na pozice hospodyň, chův nebo pečovatelek. Při vyplňování žádosti o zaměstnání se však princezna Diana dopustila drobné lži.

Nejspíš v domnění, že by zodpovědnou práci u dětí jako neplnoletá nezískala, udělala se o rok starší. Místo správného roku narození 1961, uvedla do formuláře rok narození 1960. A práci jako chůva u bohaté londýnské rodiny opravdu získala. Nebylo to však nadlouho, už o dva roky později se stala manželkou prince Charlese. Její malá lež však nejspíš vůbec neměla vliv na její péči o svěřené ratolesti.

O smlouvu se prali kupci z celého světa

Diana byla totiž proslulá svou láskou k dětem, což později mnohokrát prokázala i na zahraničních cestách, kde často navštěvovala chudé a nemocné děti. Také láska k synům, již veřejně projevovala, vynikala. Obzvlášť v kontrastu s ostatními členy královské rodiny, kteří se minimálně navenek jevili jako citově chladní. Princezna Diana, kterou si nezamilovali jen Britové, ale prakticky celý svět, však odešla předčasně, když se v 36 letech stala obětí dopravní nehody.

Jakékoliv předměty spojené s jejím životem stouply ještě více na ceně a lidé za ně byli ochotni utrácet jmění. I její první pracovní smlouva, ve které se dopustila záměrné lži, tak putovala do aukce s vyvolávací cenou 5 000 liber (149 000 Kč). „Princezna Diana, její život a její příběh mají v srdcích tolika lidí velmi zvláštní místo a výsledek této aukce ukazuje, že si ji celý svět stále dobře pamatuje,“ uvádí BBC s tím, že zájemci o dokument byli z celého světa. Nakonec jej do svého vlastnictví získal soukromý sběratel se Spojených států, který musel sáhnout do kapsy pro čtvrt milionu korun.

