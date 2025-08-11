Láska Igora Chmely a Jany Janěkové je skutečně jako z románu. Začátek jejich vztahu byl komplikovaný, ale láska zvítězila.
Herec Igor Chmela poznal svou současnou manželku v době, kdy byli oba zadaní. Nechtěli nikomu ublížit, ale láska mezi nimi byla natolik silná, že nakonec vyhrála. Svůj vztah nejdříve drželi v tajnosti, ale když už nebyl důvod cokoli skrývat, šli s pravdou ven. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na to, jak to s nimi tenkrát bylo.
Od romantiky to mělo daleko
Ačkoli by se začátek vztahu Igora Chmely a herečky Jany Janěkové mohl zdát jako krásná romance se šťastným koncem, nebylo tomu tak. Chmela byl ženatý a Janěková vdaná, přesto nedokázali potlačit city jednoho vůči druhému. Dohromady je svedla divadelní hra Nože a růže v Divadle Na Zábradlí, kde se Janěková náhle ocitne mezi 5 muži. Jedním z nich je právě Igor Chmela. Na pravidelném večírku 6 bývalých spolužáků dojde k nečekané konfrontaci. Nebylo možné, aby se Janěková a Chmela sobě vyhnuli – pravidelné potkávání, viděli se na zkouškách, představeních.
„Také v mojí šatně. Tam zahřměl vesmír a bylo to,“ vzpomínala v pořadu 7 pádů Honzy Dědka s úsměvem herečka, která je dcerou Jany Janěkové, již můžete znát například z prvního českého sitcomu TV Nova Nováci z roku 1995, a již před lety zesnulého herce Národního divadla Petra Svojtky. „Vážně jsme si řekli, že se na rok rozejdeme a za rok se na stejném místě sejdeme a řekneme si, jestli tam ta láska je. To dodneška nechápu,“ popisovala.
Nakonec to prý vydržela jen 14 dnů. Dvojice se navíc setkávala i při natáčení filmu Pravidla lži z roku 2006, kdy už nebylo možné city potlačovat. Přestože se snažili, láska byla natolik silná, že bylo jasné, že v tomto milostném čtyřúhelníku budou zranění lidé. Připomeňme, že hercovou první manželkou byla herečka Marta Vítů.
Nelitují svého rozhodnutí
Ačkoli začátek jejich vztahu nebyl nikterak snadný, svého rozhodnutí nelitují. Žijí v harmonickém manželství, z něhož vzešly tři zdravé děti, dcera Anna a dvojčata Ela a Antonín. I vztahy s jejich dětmi jsou idylické, tedy na to, že mají doma tři puberťáky. Chmela se sice před časem nechal slyšet, že na jejich výchovu svým způsobem rezignoval a je spíše jejich parťákem, ale doma jim to tak funguje naprosto skvěle.
Se svými dětmi si rozumí a vždy se na všem domluví. Je to až k nevíře, ale sám se o období puberty svých dětí vyjádřil jako o nejkrásnějším období. A jestli děti podědily herecký talent po rodičích? „Myslím, že mladší dcera to v sobě má. Vidím talent, ráda zpívá, tančí. Ale nedokážu to posoudit, vlastně se toho bojím – jako rodič s nějakými zkušenostmi v oboru,“ řekl Chmela v rozhovoru pro ProŽeny.
Zdroj: Autorský text, 7 pádů Honzy Dědka, i-divadlo, Prima Žena, ProŽeny