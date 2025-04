Herce Jiřího Krampola opět trápí dýchací potíže, kvůli nimž musel být hospitalizován v nemocnici. Čas mu pomáhá krátit sympatická blondýnka.

Herec Jiří Krampol je opět hospitalizován v Nemocnici Na Františku. Přijat byl na základě dýchacích problémů, mělo by jít o zánět průdušek a musí být napojen na kyslíkový přístroj. Morální oporou mu je však sympatická blondýnka Eva, která jej pravidelně navštěvuje. V redakci Osobnosti.cz jsme se snažili dopátrat, odkud se vlastně s hercem znají a jaký mají mezi sebou vztah.

Opakované zápaly plic

Není to poprvé, co musel herec a dabér Jiří Krampol nastoupit do nemocnice kvůli dýchacím problémům. Potýká se s nimi již řadu let, potíže s průduškami už přešly v opakované zápaly plic. „Od dětství mám v háji průdušky a mám i špatné plíce. Měla to maminka, všechny tety, brácha, vnoučata, syn. Je to prokletí,“ uvedl v rozhovoru pro CNN Prima News.

To ale bohužel nejsou jediné zdravotní potíže, které herce trápí. Starosti mu dělají také srdce a ledviny. Je v začarovaném kruhu, protože zhruba 15 let trpí chronickým selháním srdce. Jakmile Krampol pije příliš tekutin, má to negativní vliv na srdce, pokud však pije málo, odnášejí to ledviny. Nyní leží v nemocnici kvůli dalším problémům s dýcháním. Není tam však sám, pravidelně jej navštěvuje jeho kamarádka Eva.

Anděl strážný

Krampol se se sympatickou Evou seznámil loni o vánočních svátcích, kdy vystupoval v Malostranské besedě, jak uvádí Blesk. Ačkoli to nebylo jejich první setkání. Od té doby se pravidelně vídají, blondýnka Eva herce navštívila i v domově pro seniory, kde žije, a nyní jej chodí morálně podporovat i do nemocnice.

Již v roce 2009 měli možnost potkat se díky soutěži Pretty Woman, kterou Eva kdysi vyhrála a Krampol zde účinkoval. Oficiálně se však neseznámili. Od prosince 2024 jsou blízkými přáteli. Jak Eva sama uvedla, Krampol je jejím nejoblíbenějším hercem. Krampol se zase na její adresu vyjádřil tak, že je jeho andělem strážným a blízkou duší. Snad mu do náročných dnů v nemocnici přinese co nejvíce radosti a dobré nálady.

