Josef Laufer v době vlády totalitního režimu aktivně spolupracoval s StB. Podle historiků se tak rozhodl z vlastního přesvědčení.
Zpěvák a herec Josef Laufer zemřel v dubnu roku 2024 a bezpochyby po něm na poli české hudby zbylo prázdné místo, jak můžeme v redakci Osobnosti.cz soudit. Charakteristický hluboký hlas a doutník k němu neodmyslitelně patřily, stejně jako sympatická tvář a smysl pro humor. Jenže dobrou pověst mu trochu kazila skutečnost, že měl být aktivním členem StB s obdivem ke komunismu a měl donášet na své kolegy.
Oslava agenta StB
O stranickém působení Josefa Laufera se začalo aktivně hovořit kolem roku 1976, kdy vznikla na tehdejší poměry kontroverzní píseň Dopis Svobodné Evropě, kterou Laufer nejen nazpíval, ale také k ní složil text. Jedná se o oslavnou skladbu československého agenta StB Pavla Minaříka. Ten se v tomtéž roce vrátil po několika letech působení v Rádiu Svobodná Evropa v Mnichově, kde pracoval jako hlasatel. V roce 1992 byl obviněn z přípravy bombového atentátu v sídle rádia Svobodná Evropa, rozhlasové stanice vysílající zpravodajství do několika zemí světa v různých jazycích, hlásající demokratické hodnoty a prosazující lidská práva.
Píseň je dodnes považována za akt nechutnosti a nutno podotknout, že Laufer tehdy použil text, jehož obsahem byla skutečně nevybíravá slovní spojení. Na základě tohoto počinu s ním spousta kolegů už nechtěla nadále vystupovat a ukončila s ním spolupráci. Podobně se zachovali i jeho fanoušci. Vraceli zakoupené vstupenky na jeho představení a jeho pěvecká i herecká kariéra po vydání politické písně začala dostávat pořádné kopance.
Krycí jméno Vostrý
Přestože se Laufer proti některým nařčením po vzniku písně bránil, později skutečně vyšlo najevo, že byl aktivním členem StB. Jeho krycí jméno bylo Vostrý a hlavním úkolem měla být kontrola mladých umělců, kteří cestovali do kapitalistických zemí, například do Západního Německa, Rakouska nebo Anglie. Laufer byl ale chytrý, Státní bezpečnosti neprozrazoval vše a dával si velký pozor na pusu, aby se nedopustil konkrétních udání svých přátel, i když se traduje, že donášel například na Karla Gotta, Waldemara Matušku nebo Evu Pilarovou.
Laufer se často bránil slovy, že spousta umělců v té době spolupracovala s StB pouze na oko. Podle historika Milana Bárty z Ústavu pro studium totalitních režimů ale Laufer spolupracoval s StB dobrovolně. Ať už to bylo tehdy jakkoli, nic to nemění na tom, že ať už ho k této činnosti vedly jakékoli kroky, označení udavače se nikdy nezbavil.
Zdroj: Autorský text, Blesk, Reflex, Instagram ctartcz