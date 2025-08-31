Milan Drobný si pořídil vysněný dům, za který musel dát veškeré své úspory. Aby na něj měl, musel s manželkou prodat chalupu a byt v Praze.
Zřejmě všichni sníme o tom, že si jednou koupíme svůj vysněný dům, který si přizpůsobíme přesně podle našich představ. Takový sen měl i zpěvák Milan Drobný a za své vysněné bydlení nakonec utratil veškeré úspory. Jak dnes žije oblíbený umělec, který má za sebou řadu hudebních úspěchů?
Všechny úspory padly na dům
Milan Drobný, který v prosinci oslaví své 81. narozeniny, dnes vede klidný život se svou třetí manželkou Danou v domě nedaleko Kralup nad Vltavou. Do moderní rezidence se přestěhovali před deseti lety a na nové bydlení oba prodali své předchozí nemovitosti. „Padlo na to všechno, co jsem měl. Já i moje žena jsme do toho dali všechny prachy, ale to bydlení za to stojí, je to prostě nádhera. Přišli jsme v podstatě už k hotovému,” prozradil před rokem zpěvák v rozhovoru pro Prima CNN.
Na bydlení nepadly pouze úspory, ale i peníze, které manželský pár obdržel z prodeje svých nemovitostí. Manželka Dana se vzdala svého bytu v Praze, Drobný zase musel prodat chatu na Kokořínsku. Prodej obou nemovitostí se ale páru vyplatil – koneckonců, dnes díky tomu mohou žít ve svém luxusním vysněném domě. Ten se nachází na rozlehlém pozemku a jeho součástí je i velký bazén, vířivka, vinný sklep a posilovna.
Velký pozemek si samozřejmě žádá i pravidelnou úpravu, na kterou pár společně s nadšením pracuje. Zatímco se zpěvák Drobný věnuje chlapským pracím, jako je například jízda s traktůrkem, manželka Dana se stará především o zeleň a obecně její pěstování. Hlavním lákadlem domu je pak jakási pamětní svatyně v podobě speciální skříňky. V ní má zpěvák vystavené fotografie s lidmi, kteří ho nejvíce ovlivnili. Je mezi nimi například Karel Gott nebo Tom Jones.
Cesta za láskou byla trnitá
Dnes žije slavný zpěvák šťastný a pohodový život se svou manželkou Danou, avšak v minulosti na lásku štěstí neměl. Milan Drobný je totiž ženatý již potřetí. První manželství trvalo 20 let a vzešla z něj dcera Michaela a syn Jan. Z druhého manželství pak vzešel syn Milan. Se současnou manželkou Danou se bral v roce 2018 a oba za sebou v té době měli dvě nevydařená manželství. Možná právě proto si o to víc dnes váží klidu a toho, že se našli.
Vytoužený klid mu ale v posledních měsících značně narušovali kyberzločinci, kteří se ho snažili okrást. Pro Blesk v květnu prozradil, že mu neustále volají a snaží se z něj vymámit peníze. „Už deset dní mi volá někdo s ruským přízvukem, že jsem si před dvěma lety založil na Slovensku konto a už tam prý mám přes dvacet tisíc eur,“ prozradil pro zmíněný deník.