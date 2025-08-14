Hana Ševčíková se do povědomí televizních diváků zapsala pohádkovými rolemi i svým hlasem. Dnes dává přednost klidu, rodině a vybraným projektům.
Narodila se 20. února 1970 v Praze a už v 18 letech debutovala ve filmu Uf – oni jsou tady (1988). Studovala na DAMU pod režijním vedením Borise Rösnera, jehož styl ji výrazně formoval. Druhé angažmá si vydobyla v činohře Národního divadla, kde působila od roku 1992 až do roku 2016. Na televizní obrazovce ji mohli diváci vidět jako dospělou Mařenku v Arabela se vrací (1993), jako lékařku v Pojišťovně štěstí a hrála i v seriálu Ulice Kláru Peškovou. Na Osobnosti.cz nás zajímala jak kariéra Hany Ševčíkové, tak její rodina.
Dabing a další rozměry herectví
Pozornost si získala také díky svému nadání pro dabing. Svůj hlas propůjčila postavám v seriálech Jmenuju se Earl, Dva a půl chlapa či Město žen. Co se týče zahraničních hereček, často namlouvá takové hvězdy, jako jsou Drew Barrymore, Renée Zellweger nebo Eva Mendes. Vyzkoušela si už i mnoho žánrů, včetně animáků (Toy Story 3, Pan Včelka) i detektivních seriálů (Detektiv Kurzor).
Své soukromí se snaží držet si pod pokličkou. Víme však, že se v roce 2005 provdala za slovenského herce Marka Igondu, který je o čtyři roky mladší. Společně mají dceru Márii Anetu (nar. 2007). Ta projevuje velký zájem o kriminalistiku a ráda by v tomto oboru v budoucnu i pracovala. Rodina žije pohodový život. Snaží se držet mimo mediální pozornost a užívat si co nejvíce „normálnosti“.
Zákulisí natáčení
Když se Hana Ševčíková objevila v pokračování legendární pohádky Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek, bylo jí už přes 30 let, ale role dospělé Mařenky jí sedla dokonale. Natáčení probíhalo převážně v ateliérech na Barrandově, kde se setkala s původními hvězdami první série, jako byli Jiří Lábus v roli Rumburaka, Jana Nagyová jako Arabela nebo Miroslav Etzler. Často se natáčelo dlouho do noci. Ševčíková v rozhovorech vzpomínala, že nejvíc ji bavily scény s kouzelnými rekvizitami, které v realitě byly obyčejnými předměty, ale na obrazovce se díky speciálním efektům proměňovaly v magické věci.
Vedle pohádkové Arabely si získala diváky také v populárním rodinném seriálu Pojišťovna štěstí. Ztvárnila postavu Aleny Karasové, ženy s komplikovaným osobním životem, která řeší nejen pracovní problémy, ale i složité rodinné vztahy. Ševčíková často říkala, že právě díky této postavě začala být na ulici oslovována úplně jiným typem fanoušků, než tomu bylo po Arabele. Natáčení probíhalo převážně v Praze a herečka si chválila týmovou atmosféru i možnost pracovat po boku kolegů, jako byli Kateřina Brožová nebo Petr Štěpánek.
