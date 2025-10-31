Herečka Jaroslava Obermaierová opět perlila. Tentokrát se pustila do moderátorky Pavlíny Wolfové a jejího dědečka Františka Filipovského.
Jaroslava Obermaierová, známá díky desítkám filmových a seriálových rolí, je mezi lidmi proslulá i možná až moc přímočarými názory. Tentokrát rozpoutala debatu celkem dost nevybíravým komentářem, jak naší redakci Osobnosti.cz neuniklo. Jelikož v herectví teď nemá moc do čeho píchnout, tráví víc času u televize. Právě tam našla důvod k rýpání.
Kritika Pavlíny Wolfové: „Dědeček by se styděl“
„Jak už nehraju, tak mám čas sledovat zpravodajské a diskusní pořady,“ svěřila se 79letá herečka pro eXtra. Následně si nebrala servítky a zkritizovala chování Pavlíny Wolfové, moderátorky televize Prima. „Spousta z těch děvenek je taková. Nedávno jsem byla na setkání na Primě. Tam je třeba ta Pavlína Wolfová. Jak ta se například chovala k Janě Bobošíkové, to se mi nelíbilo. Ať je, jaká je, nedostala vůbec možnost nic doříct.“ A pak přišla doslova rána: „Její dědeček František Filipovský by se styděl. To je děvečka taky tak nabrífovaná, jak kdo má mluvit a kdo nemá.“
Jaroslava Obermaierová, kterou televizní diváci znají například jako Vilmu Nyklovou z populárního seriálu Ulice, nikdy nebyla typem člověka, který by si své názory nechával pro sebe. Během let se netajila kritikou nejen kolegů z branže, ale i politiků či novinářů. Její otevřenost ale často vyvolává rozporuplné reakce. Přesto se netají tím, že jí vadí, jak se podle ní proměnila média i veřejná debata.
Není to poprvé, co se Jaroslava Obermaierová ostřeji vyjádřila k veřejnému dění. Už dříve komentovala politické události i konkrétní osobnosti a často způsobila pozdvižení. Je známá tím, že neuznává „politickou korektnost“ a říká věci tak, jak je prostě cítí. Přesto zůstává oblíbenou osobností mezi fanoušky, kteří si váží její autentičnosti. Člověk ji zkrátka musí brát takovou, jaká je. Jiná už nebude.
Pavlína Wolfová je novinářkou s výrazným stylem
Pavlína Wolfová, vnučka slavného Františka Filipovského, patří mezi zkušené české novinářky a moderátorky. Pracovala pro Český rozhlas, televizi Nova i Českou televizi. Její přímý styl a schopnost pokládat nepříjemné otázky jsou pro lidi ukázkou profesionality, i když pro některé působí až moc tvrdě.
Wolfová se dlouhodobě zaměřuje na rozhovory s politiky a veřejně známými osobnostmi, což ji často staví do středu pozornosti. Není proto výjimkou, že její debaty rozvíří mnoho emocí. A právě jeden z podobných momentů zřejmě přiměl Obermaierovou k onomu kritickému vyjádření. Roli hrál jistě i fakt, že se jednalo o rozhovor právě s Janou Bobošíkovou, která ve volbách kandidovala za hnutí Stačilo!, jemuž představitelka Vilmy Nyklové fandila.
