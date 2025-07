Herec Pavel Nečas není jen drsným obličejem z televizních obrazovek. Jeho soukromý život je stejně pestrý jako role, které ztvárnil.

Petr Nečas je oblíbeným a charismatickým hercem, kterého si většina televizních diváků vybaví z úspěšných seriálů jako Ulice, Ordinace v růžové zahradě nebo ze slavného Okresního přeboru, kde ztvárnil hospodského Matějku. Na Osobnosti.cz jsme se ale zaměřili hlavně na jeho vztahy a rodinu.

Zahrál si v seriálech, filmech i na divadle

Rodák z Hodonína se před kamerou objevuje už od dětství. Začínal v brněnském dětském studiu při Divadle Husa na provázku a herectví se od té doby nepustil. Jak již bylo zmíněno, proslavil se v řadě divácky oblíbených seriálů, ale zahrál si i ve filmech. Objevil se třeba ve snímku Příběh kmotra, 3Bobule či Střídavka. Hodně rád hraje v divadle, to je jeho vášeň. Diváci ho mohli vidět v Čase pod psa, The Bodyguardovi či v Hraběnce. Exceluje také v Letních shakespearovských slavnostech.

Neobvyklá svatba a životní osudy

Co je zajímavé, poprvé se ženil ne z lásky, ale kvůli vojně. Jak přiznal, během revoluce chtěl využít tehdejší zákon, který umožňoval ženatým mužům opustit službu dříve. Jenže řešil, jak narychlo sehnat nevěstu. „Byl jsem u kamaráda v Olomouci v divadle a on mi říká: ‚Simona Hradilová, ta by si tě vzala.‘ Jenomže nevěděl, kde ji najdu, a mně jel za hodinu vlak zpátky do Žatce. Šel jsem na záchod po prázdném divadle a proti mně ženská. ‚Nejmenuješ se Simona Hradilová?‘ ptám se. Ona, že jo. Já, že si ji potřebuju za tři týdny vzít. Ona, že není problém,“ vysvětlil kuriózní situaci v rozhovoru pro web ProŽeny.

Měla to být formalita, ale s manželkou Simonou Hradilovou nakonec vydržel krásných 13 let a narodil se jim syn Nikola. O mnoho let později se zamiloval během natáčení Ulice do herečky Zuzany Vejvodové. Společně vychovávali mladšího syna Jonáše, ale vztah příliš dlouho nevydržel. Rozchod však úspěšně před médii zatajili, veřejnost se o něm dozvěděla až ve chvíli, kdy si Nečas potají vzal asistentku režie Arianu Rakovou.

Život mezi vínem, rodinou a divadlem

Herec tráví nejraději volné chvíle na jižní Moravě, kde se cítí doma. Miluje dobré víno, fotbal a hokej. I přes rušný profesní život se snaží udržovat kontakt se synem Nikolou, který se přestěhoval na Krétu. Často spolu telefonují, ale i tak mu syn chybí. Jeho rozhodnutí však respektuje. Zkrátka vše přijímá tak, jak to je. Syn už před Řeckem žil v Americe, Dánsku nebo i Itálii. Takže Kréta není úplnou novinkou, co se bydlení v zahraničí týče.

„Já jsem byl do jisté míry vždycky přísný a byl jsem tak i vedený. Nikdy ode mě ale nedostali facku. Nechávám je žít, ať si žijou svým životem. Tohle je jejich věc a já se jim do toho nemotám,“ uvedl Nečas pro Extra. Oba jeho synové jsou prý optimisté, což ostatně považuje pro život za velkou výhodu, protože člověk by se měl umět smát i ve vážných situacích.

