Herečka Tatiana Dyková žije klidným rodinným životem s manželem Vojtěchem Dykem. Nyní prozradila, že její syn Cyril zdědil po rodičích talent i šarm.
O Tatianě Dykové (dříve Vilhelmové) se často mluví nejen díky jejím hereckým výkonům, ale také proto, že zvládla umně propojit kariéru s rodinou, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Přestože je trojnásobnou maminkou, na obrazovkách září stejně intenzivně jako dřív. S exmanželem Pavlem Čechákem má dva syny, Cyrila a Františka, a se současným manželem, hudebníkem Vojtěchem Dykem, společného syna Aloise.
Rodina bez hranic a předsudků
Tatiana Vilhelmová a Vojta Dyk se znali už dlouhá léta, než se vzali, ale jiskra mezi nimi přeskočila až během zkoušek divadelní hry Bláznivý Petříček. V té době byli oba zadaní, ona provdaná za producenta Čecháka, on měl vztah s herečkou Markétou Frösslovou. „Vojta je ostrov dobré nálady, klidu a pozitivna. To by vám potvrdili i kolegové, kteří s ním pracují. Být s ním je příjemné,“ přiznala herečka v jednom z rozhovorů pro web Novinky.
Přestože se o jejich vztahu v začátcích psalo jako o „zakázané lásce“, dnes už dokázali, že pevné pouto zvládne ustát i tlak veřejnosti. Tatiana a Vojtěch se vzali v roce 2019 a dodnes působí jako dokonale sehraná dvojice. Navíc udržují velmi přátelský vztah i s Pavlem Čechákem, s nímž herečka vychovává starší děti ve střídavé péči.
Vojtěch Dyk si k jejím synům našel přirozenou cestu. Jak Dyková s úsměvem říká, nikdy nechtěl být náhradním tátou, ale „tak trochu bonusovým rodičem“. Kluky navíc zná prakticky odmalička, takže s nimi vychází opravdu dobře.
Cyril jde po stopách rodičů
Zatímco nejmladší Alois rád hraje na klavír a František se zajímá o filmy, podle Dykové má největší umělecký potenciál právě Cyril. „Tvrdí, že kdyby bylo nejhůř, ale opravdu nejhůř, tak by hercem byl,“ smála se herečka v rozhovoru pro Prima Ženy. Syn prý vyniká smyslem pro humor, přirozenou improvizací i výrazným pohybovým talentem.
Není divu, že fanoušci už dnes spekulují o tom, jestli Cyril jednou nevkročí do světa filmu. Po rodičích zdědil nejen charisma, ale i schopnost zaujmout druhé svou přirozeností. Dyková k tomu dodává, že děti nechává jít vlastní cestou.
Tatiana Dyková aneb žena mnoha tváří
Tatiana Dyková (dříve Vilhelmová) je českou herečkou. Proslavila se filmy jako Štěstí, Medvídek nebo Václav, a od té doby sbírá jednu roli za druhou. Výrazná byla kupříkladu dost i ve snímku Kájínek. Přirozený herecký projev i schopnost zahrát křehkost i sílu z ní udělaly hvězdu, kterou si oblíbili diváci i režiséři. Její vztah s Dykem byl roky pod drobnohledem, objevovaly se spekulace o krizi či nevěrách. Dyková se k nim ale staví s typickým nadhledem.
