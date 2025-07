Pavel Kikinčuk se proslavil jako mladík Šimon Plánička nebo pokladník Ludva, jeho srdeční záležitostí je však divadlo.

Herec Pavel Kikinčuk se proslavil především díky své roli mladíka Šimona Pláničky ze Slunce, seno, jahody režiséra Zdeňka Trošky. To byl teprve začátek dlouholeté spolupráci, oba se setkali i při natáčení série Babovřesky, kde Kikinčuk ztvárnil trochu přitroublého starostu města. Kikinčuk není jediným, kdo se v jeho rodině věnuje herectví, před kamerou se sešel s manželkou a dcera se objevila v úspěšných televizních seriálech.

Divadelní herec

Přestože Pavel Kikinčuk exceloval v několika Troškových filmech, stejně tak i v seriálu Jana Prušinovského Okresní přebor, kde skvěle zahrál pokladníka Ludvíka Hovorku, gamblera, který má tak trochu problém udržovat pokladnu místního fotbalového týmu plnou kvůli své závislosti na automatech, vždy mu bylo nejbližší především divadlo. Proto také ve výčtu jeho hereckých rolí najdete více těch divadelních než filmových nebo seriálových.

Divadlo je pro něj srdeční záležitostí a bylo tomu tak už za doby studií na JAMU, kdy se mu po absolvování konzervatoře sešlo neskutečných 11 nabídek stálých divadelních angažmá. Když byl na vážkách, jeho pedagogové mu však poradili, ať jeho cesta vede do Plzně a on je poslechl. V Divadle Josefa Kajetána Tyla strávil dlouhých 16 let, než se stal součástí pražského Činoherního klubu, kde působí dodnes.

Hostuje také v Divadle Palace, v Divadle Na Filovačce či také Hudebním divadle Karlín, kde se hraje muzikálová verze Slunce, seno, jahody, kde si však z pochopitelných důvodů již nezahrál mladíka Šimona Pláničku, nýbrž postavu Škopka, kterého ve filmu ztvárnil Stanislav Tříska.

Herecká rodina

Během jeho působení v Plzni zde poznal svou nynější manželku Jindřišku, také herečku, s níž se oženil už v roce 1986. „Já nastoupil do činohry a manželka byla sólistkou v operetě. Tehdy pořádala takzvané žrací čtvrtky, kdy pozvala svoje nejlepší kamarády a k obědu pro ně něco dobrého uvařila. Já pak zůstal i na večeři a už byla ruka v rukávu. V srpnu jsme měli výročí a rozhodně se spolu nenudíme,“ vzpomínal herec v rozhovoru pro Prima Ženy.

V Plzni společně provozují kabaretní divadlo Pluto. S manželkou se Kikinčuk setkal i před kamerou. Zatímco on si zahrál v sérii Babovřesky starostu, jeho manželka představovala jednu z místních drben. Manžel ji v první chvíli nepoznal. Společně vychovali dceru Kamilu, která se vydala ve šlépějích svých rodičů a dnes je úspěšnou herečkou. Vidět jste ji mohli například v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 nebo Jedna rodina.

Zdroj: Autorský text, Prima Ženy, Wikipedie, ČSFD, Instagram 7pádůHonzyDědka