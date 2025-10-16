Kateřina Kaira Hrachovcová je po rozvodu konečně šťastná po boku svého nového přítele. Tím je masér.
Kateřina Kaira Hrachovcová už nějakou dobou nepřitahuje pozornost veřejnosti svými hereckými rolemi, jako spíše svým vzhledem a milostným životem, co jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. V 50 letech vypadá naprosto fantasticky a z něžné a trochu naivní dívky, která se objevila v seriálu Život na zámku, je dnes sexy potetovaná dračice, která se nebojí výrazných změn. K sobě si našla partnera, který na ni právě to a mnohem více tolik obdivuje.
Víra v sama sebe
Kateřina Kaira Hrachovcová už několikrát dokázala, že stud jí je naprosto cizí. Ráda dává na odiv své nahé tělo poseté tetováními. Ovšem vždy nechá svým fanouškům prostor pro fantazii a nikdy neukáže všechno. Je pověstná svou otevřeností, láskou k ezoterice a také tetování, které sama provozuje. Ráda provokuje a navenek často působí jako potrhlá žena s hlavou v oblacích. Působí také jako terapeutka, svým klientům předává znalosti z psychologie a koučinku, v poslední době hodně pracuje s ezoterikou a numerologií.
Dnes si herečka nechává říkat Kaira, což vysvětlila v rozhovoru pro Blesk takto: „Nedat možnost nechat tě někým nějak nazvat. Prostě nikdo ti nemůže říct, jaké je tvé jméno duše, kdo ty doopravdy jsi, jaká je tvá cesta. Pokud sám nedovolíš, neuvěříš tomu, kdo ti ji ukazuje. A být si vědom, že necháš-li někoho nazvat tě čímkoli, odevzdáváš mu tak svoji sílu, energii. Kaira je jméno, které přišlo skrze mě samotnou.“
S kým žije Kateřina Kaira Hrachovcová?
Herečka byla nedávno spojována s hercem Hynkem Čermákem, který je známý svou zálibou ve fotografování. I Hrachovcovou zvěčnil na velmi odvážných černobílých snímcích, jež zveřejnila na svých sociálních sítích v době, kdy Čermák oznámil rozchod se svou bývalou manželkou Veronikou Čermák Mackovou. Hrachovcová však uvedla na pravou míru, že se jedná o pouhou shodu náhod a mezi ní a hercem rozhodně nepanuje žádný milostný vztah.
Později se ukázala po boku svého současného partnera, maséra Martina Kačera. Po rozvodu s veterinářem Herčíkem se tak zdá, že konečně našla lásku svého života. Po Kačerově boku doslova září a zde žádných dalších slov netřeba. „Láska se nehledá. Láska si tě najde. Přijde, když jsi připravená/připravenej. Je to setkání, který se prostě stane. A jak poznáš, že je to ona/on? Jednoduše. Nebudeš se muset ptát,“ uvedla na svém Instagramu.
