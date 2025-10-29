Herec Adam Vacula a kuchařka Veronika Beskydiarová, známá jako Besky, vytvořili i přes trnitou cestu stabilní pár.
Když se potkali díky seriálu Zlatá labuť, netušili, že z nevinné on-line konverzace na Instagramu vznikne hezký a pevný vztah. Besky, tehdy už známá z kuchařské soutěže MasterChef Česko, okomentovala příspěvek seriálového profilu a Vacula si toho okamžitě všiml. Na Osobnosti.cz jsme se na jejich vztah podívali blíže.
Láska vonící kuchyní a poctivostí
Veronika Beskydiarová se po výhře v MasterChefovi v roce 2021 stala uznávanou ženou v české gastronomii. Zároveň ale vystudovala vysokou školu s červeným diplomem a získala titul inženýrky, což se o vítězích reality show moc často říct nedá. Dnes je autorkou kuchařek, influencerkou a moderuje vlastní pořad Ledničko, vyprávěj. Adam Vacula o ní mluví s obdivem a úctou.
Sám vystudoval psychosociální studia a později DAMU, přičemž herecký svět ho zcela pohltil. Proslavil se v řadě televizních a filmových projektů, třeba ve Zlaté labuti nebo seriálu Polabí. Zatímco v kuchyni vládne Veronika, Adam se doma stará o to, aby se spolu nikdy nenudili. „Začali jsme spolu hrát golf, hrajeme tenis a biliár. Našli jsme hodně společných aktivit,“ vysvětlovala Veronika pro Super, k jakým sportům ji Adam přivedl. Ještě prý doma trénují jiu-jitsu.
Dva životní pády, jedna nová šance
Ani jeden z nich do vztahu nešel s čistým štítem. Oba mají za sebou rozpadlé manželství. Vacula byl 4 roky ženatý s modelkou a finalistkou České Miss 2007 Lilian Sarah Fischerovou. „Bylo to spontánní. On sám se rozhodl, že když už spolu budeme do konce života, tak i s tetováním,“ uvedla tehdy Lilian Blesku. Jenže „do konce života“ nakonec trvalo jen pár let.
Beskydiarová se zase vdala ve 24 letech. Její manželství ale bylo, jak sama řekla, toxické. Rozhodující prý bylo, když ji partner nepřišel podpořit na finále MasterChefa. A tak nakonec přišla šance pro novou lásku. „Zeptal jsem se jí, jestli by nechtěla přijít na představení. Hned nekývla, takže jsem musel psát dál a trochu se snažit,“ vzpomínal na jejich začátky s úsměvem herec pro iDnes. Nakonec se jejich první rande odehrálo v restauraci (jak jinak).
Muž s duší romantika i rebela
Herec se stal populárním hlavně díky seriálu Zlatá labuť. Má charismatický vzhled, hluboký hlas a přirozený projev, a tak září jak v televizi, tak i v divadle. Dříve randil s několika herečkami a nejednou se ocitl ve středu pozornosti médií, například kvůli svým otevřeným názorům na současnou českou kulturu a přístup k herectví. V soukromí je prý spíš klidným introvertem. Jak sám přiznal, veřejné zájmy mu nejsou úplně příjemné.
Na rozdíl od jiných párů z prostředí showbyznysu se Vacula a Besky snaží svůj vztah co nejvíce chránit před médii. Nehoní se za pozlátkem, nesdílí přehnané množství soukromí na internetu a žijí v poměrně poklidném tempu. Možná právě proto jejich láska působí opravdově.
