Pavel Callta opět investoval a rozhodl se pořídit další velkou nemovitost. Tentokrát se jedná o chatu Polárka v Krkonoších.
Zpěvák a skladatel Pavel Callta (36) nedávno rozšířil své nemovitostní portfolio o další zajímavý přírůstek. Po statku na Šumavě, který loni koupil a využívá především pro svatby a společenské akce, si letos splnil další velký sen – v Peci pod Sněžkou získal vlastní horskou chatu. Na co ji chce využít a kolik za ni zaplatil?
Nová investice Pavla Callty
Pavel Callta se nedávno rozhodl rozšířit své portfolio investic a rozhodl se koupit chatu, která nese jméno Polárka. První zmínky o této nemovitosti přitom pocházejí už z roku 1841, kdy jejím majitelem byl Karl Häring. Chata, která kdysi nesla název Protěž, nabízela donedávna lyžařské kurzy a především zimní pobyty. Nově však, možná z iniciativy právě Pavla Callty, funguje také jako letní rekreační místo a prostor pro svatby.
Celková kapacita objektu je až 80 osob, rozdělených do 18 pokojů pro dvě až sedm lůžek. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení a nese název podle souhvězdí, což doplňují originální obrazy horské krajiny s noční oblohou. Samotného Calltu k pořízení chaty přivedla silná osobní vazba k tomuto místu. Jak sám prozradil, hory miluje, rád jezdí na snowboardu a na toto místo má mnoho vzpomínek.
První impuls ke koupi chaty přišel na Nový rok, kdy zpěvák zjistil, že bude na prodej. „Nejdřív to pro mě bylo nepředstavitelné, ale něco mi říkalo, že tohle bych si opravdu přál, tak jsem do toho šel naplno,“ prozradil Callta, který chatu nakonec koupil. Kolik za ni zaplatil, není jasné, ale odhaduje se, že šlo o desítky milionů korun. Koneckonců, podobné objekty s mnohem nižší kapacitou (20 osob) se nabízejí za více než 20 milionů korun.
Nedávno koupil statek
Jak jsme zmiňovali výše, nejde přitom o první velkou investici, kterou zpěvák učinil. Minulý rok si na Šumavě pořídil statek, jehož historie sahá až do roku 1869. Ten nabízí hned devět apartmánů a slouží především k pořádání společenských událostí a svateb. Nemovitost také nabízí dětský koutek, wellness, venkovní bar a velký sál.
Pro zpěváka to však není pouze nemovitost s vidinou zisku, ale především splněný sen. „Přiznám se, že o tomto nápadu jsem snil už delší dobu. Když jsem zrekonstruoval společně s kamarádem dva rodinné domy, řekl jsem si, že by mě lákalo něco většího a dlouhodobějšího,“ prozradil před rokem pro Prima Living.
