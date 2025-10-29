Kryštof Rímský si v minulosti prošel velmi náročným a temným obdobím. Pomyslné světlo do jeho života nakonec vnesla jeho manželka Tereza.
Zatímco Kryštof Rímský má v seriálu Ulice čas od času ve vztahu nějaké ty problémy, v osobním životě je tomu přesně naopak. Už více než čtvrtstoletí totiž vede společný život s manželkou Terezou. To pro ně není jen životní láska, ale také obrovská opora, která mu v minulosti výrazně pomohla v boji proti vlastním démonům.
Vytáhla ho ven z nejhoršího
Kryštof Rímský je známý především díky roli Máry v seriálu Ulice. V něm chodí s Karlou a jejich vztah byl v minulosti dost turbulentní a prošel si hned několika důležitými zkouškami. Zatímco v Ulici si v oblasti lásky prošel velmi nepříjemnými momenty, v osobním životě měl na lásku velké štěstí. Jeho manželka Tereza, se kterou je už více než 25 let, je jeho obrovská podpora a dokonce ho vytáhla i z velké závislosti.
Herec si totiž v minulosti procházel velmi těžkým obdobím, během kterého holdoval drogám, přičemž zájem projevoval i o tu nejtvrdší – heroin. Paradoxně ho k němu tak trochu přivedla i kniha My děti ze stanice ZOO, která má spíše sloužit k odstrašení. „Je to věc, kterou jsem četl jako jedenáctiletý. A byl jsem tím tak fascinovaný, že moje babička, která byla výchovnou poradkyní, už v té době tušila, že budu mít k drogám kladný vztah,“ přiznal Rímský, který nedávno oslavil své 50. narozeniny.
S drogami se člověk dostane na dno opravdu rychle a oblíbený herec z Ulice o tom ví své. Potom, co rodiče zjistili, že si píchá heroin, ho okamžitě vyhodili z bytu, a tak se přestěhoval k přítelkyni Tereze. Jenže ta se v moment, kdy o jeho drogových manýrech zjistila, zachovala úplně stejně. Rímský si pak uvědomil, že o ní nechce přijít, a ihned proto nastoupil na léčbu. Právě díky své přítelkyni se dokázal uzdravit a mohl s ní tak začít budovat zcela nový život.
Dnes má rodinu a je šťastný
Přítelkyně Tereza zůstala po jeho boku a Rímský si ji nakonec před více než pětadvaceti lety vzal. Společně dnes mají dva syny – osmnáctiletého Tobiáše a třináctiletého Johana. Ačkoliv od drogové minulosti Rímského uběhlo už spoustu let, cíleně o ní s rodinou stále mluví. Jde o velmi důležité téma, ke kterému se herec upřímně vyjadřuje a všem tak připomíná, aby se od drog drželi na míle daleko.
Ačkoliv vztah s manželkou Terezou nemá žádnou vrubu, i přes to si manželé prošli náročným obdobím. Herec má totiž vrozenou srdeční vadu a od roku 2000 má implantovanou mechanickou chlopeň. Tereza mu i v tomto náročném období byla obrovskou oporou a všem jasně ukázala, že skutečná láska dokáže překonat i ty největší překážky.