Jízda bez bezpečnostních pásů je nejen nezákonná, ale také riziková. Pro členy britské královské rodiny však platí jiná pravidla.

Povinnost cestujících se v autě během jízdy připoutat stanovuje zákon. Za porušení tohoto předpisu hrozí pokuty, ale cestující se vystavují také vyššímu riziku v případě dopravní nehody. Členy britské královské rodiny však můžeme v autech vidět nepřipoutané poměrně často. Osobnosti.cz zapátraly, proč tomu tak je.

Královna Alžběta se v autě většinou nepoutala

Členové britské královské rodiny musí kvůli své bezpečnosti dodržovat celou řadu nařízení, aby se snížilo riziko, že se zraní nebo se stanou terčem útoku. V případě bezpečnostních pásů v autě je však situace poněkud jiná. Většina z nich se bezpečnostními pásy nepoutá. Jízdou bez pásů byla pověstná královna Alžběta II., stejně jako současný král Karel III. a jeho manželka Camilla. I když by se mohlo zdát, že podstupuji zbytečné riziko, bezpečnostní expert Michael Chandler pro DailyMail vysvětlil, že zapnuté pásy mohou být někdy samy o sobě bezpečnostním rizikem.

Předpokládá se, že v případě nebezpečí a nutnosti zajistit rychlou evakuaci z auta by mohly bezpečnostní pásy celý proces zpomalit. Před jízdou se tak vyhodnocují rizika, ale na delší cesty se členové královské rodiny zpravidla poutají. A například princezna Kate poutá sebe i děti v autě vždy, když je ráno veze do školy. Další chvíle, kdy vidíme královskou rodinu bez pásů, jsou ceremoniální jízdy. Použití pásů může mačkat pečlivě vyžehlené róby a komplikovat také výstup z auta.

Princezna Diana mohla žít

Z povinnosti použití bezpečnostních pásů jsou zákonem vyňati cestující integrovaného záchranného systému, ale také ti ve vozidlech používaných při obřadech, státních příležitostech a oficiálních událostech. Připomeňme, že nepoužití bezpečnostního pásu nejspíš stálo život princeznu Dianu. Odborníci, kteří se vážnou nehodou zabývali, se shodují, že pokud by se princezna připoutala, měla by mnohem vyšší šanci na přežití. Někteří si dokonce myslí, že by utrpěla pouze lehká zranění.

To, že použití bezpečnostních pásů v autě zachraňuje životy, potvrzují i statistiky BESIPu. Z dat vyplývá, že nepřipoutaní řidiči umírají 14x častěji než připoutaní a nepřipoutaní pasažéři na předním sedadle umírají 6x častěji než připoutaní. V rámci Evropské unie pak bezpečnostní pásy zachrání každý rok 12 000 životů a dalších 2 500 životů by bylo ušetřeno, pokud by se v autě poutali všichni řidiči.

