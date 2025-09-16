Patrik Hezucký je hrdým tatínkem syna Olivera, kterého vychovává se svou manželkou Nikolou. Cesta za rodinným štěstím však nebyla vůbec jednoduchá.
Moderátor Patrik Hezucký je neodmyslitelně spjatý s pořadem Ranní show na rádiu Evropa 2, kde už celou řadu let vysílá se svým kolegou a velkým kamarádem Leošem Marešem. Dvojice si je natolik blízká, že nemá před svými posluchači problém řešit nejen dění v naší republice a ve světě, ale i své osobní životy. Občas oba zmíní své rodiny a Ranní show dokonce vysílala pocity Patrika Hezuckého bezprostředně poté, co se mu narodil syn Oliver, kterého mu porodila jeho krásná manželka Nikola. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, jak jim svědčí rodinný život.
Krásná rodina s mladší manželkou Nikolou
Patrik Hezucký má rád své soukromí a na veřejnosti se příliš neukazuje. Miluje svou práci, ale z ní nejraději odjíždí na svou chalupu, kde se usadil na trvalo, a užívá si čas se svou manželkou Nikolou a synkem Oliverem. Jejich nádherný domov jim dává možnost odpočinout si od ruchu velkoměsta. K rodinnému štěstí ale vedla trnitá cesta. O miminko se totiž s partnerkou pokoušeli roky, než se stal zázrak a narodil se jim syn.
Patrika Hezuckého a jeho manželku Nikolu od sebe dělí neuvěřitelných 21 let. Moderátor byl dlouho bezdětný a byla jen otázka času, kdy se s mnohem mladší partnerkou začnou pokoušet o miminko. Veřejnosti se mohlo zdát, že ani jeden po dětech netouží, přece jen spolu už byli cca 7 let a stále nic, přestože už došlo na svatbu. Málokdo však věděl, že je to přesně naopak. Netoužili po ničem jiném než společně počít potomka, ale bohužel několikrát o miminko přišli.
„Byly to těžké a bolavé chvíle, ale viděno zpětně nám to jako páru moc pomohlo. Posílilo to naši lásku a mně to ukázalo, že Patrik je chlap, kterého chci mít po svém boku celý život. Stali se z nás parťáci, kteří spolu zvládnou úplně všechno,“ uvedla Nikola v rozhovoru pro Deník.
Čtyři potraty
Nikola se musela vyrovnat se čtyřmi potraty, než se dočkala vytouženého miminka. Třikrát podstoupila IVF cykly, musela si píchat injekce s hormony a kortikoidy a prodělala dva hyperstimulační syndromy, což je přehnaná reakce vaječníků na stimulační hormony. Manželé si toho vytrpěli skutečně mnoho, než se dočkali svého syna. Teď jsou z nich hrdí rodiče 6letého Olivera a Patrik Hezucký je úžasný táta, který vyměnil pařby v centru Prahy za klidný čas strávený s rodinnou v jejich milované romantické chaloupce v Čerčanech.
Zdroj: Autorský text, Deník, iDNES, Instagram Nikoly Hezucké