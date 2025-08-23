Osud Olgy Menzelové je spjatý se slavným režisérem Jiřím Menzelem, i když jejich vztah provázely velké vášně, aféry a nevěry.
Na Olze Menzelové se náročné roky života poměrně podepsaly. Už dávno není tou naivní „holčičkou“, která se ocitla v centru mediální smršti. Toho jsme si všimli i my v naší redakci Osobnosti.cz. Její životní příběh se stal symbolem toho, jak tenká může být hranice mezi obdivem a odsouzením veřejnosti.
Velký věkový rozdíl a začátek vztahu
Když se mladá studentka Olga Kelymanová provdala v roce 2004 za oscarového režiséra Jiřího Menzela, mnozí kroutili hlavou. Slavný filmař, který si dlouho užíval svobody a byl známý střídáním známostí, se usadil až ve zralém věku. Do té doby zastával spíše názor, že je potřeba si užívat možností a žen, které život nabízí.
Olga se nenechala odradit ani velkým věkovým rozdílem, který mezi nimi byl, a vždy tvrdila, že je dostatečně silná na to, aby zvládla i komplikované situace. Ty také později opravdu přišly. Toužila po dítěti, jenže Menzel otcovství dlouho odmítal. Nakonec se rozhodla vzít věci do vlastních rukou a narodila se dcera Anna Karolina, jejímž otcem byl režisér Jaroslav Brabec.
Nic nebylo jednoduché
Médiím se tak otevřelo něco, co na dlouhé roky plnilo titulky. Menzel odletěl do Thajska, odkud se vrátil po boku zpěvačky Juwany Jenkins, a aféra se ještě přiostřila. Fotografy tehdy dokonce málem srazil zavazadlovým vozíkem. Ve stejné době měl konflikt s médii i Brabec. Vypadalo to, že Olga kolem sebe rozpoutala peklo, které nikdo z mužů nedokázal usměrnit.
Nakonec se ale veškeré vztahy uklidnily. Menzel přijal dceru Annu Karolinu za vlastní a v roce 2015 se s Olgou dočkal i společného dítěte, dcery Evy Marie. Až v pozdějším věku si uvědomil, že spousty let svým chováním ztratil. A litoval, že nebude u dospívání svých holčiček. Tehdy ještě nevěděl, jak prorocky mluví.
Menzel onemocněl v roce 2017 meningitidou a prodělal těžkou operaci mozku. Část svého života pak trávil na klinikách, ale nakonec se vrátil domů, kde se o něj Olga starala až do jeho smrti v roce 2020. V těchto letech ukázala, že ať už se mezi nimi stalo cokoli, byla po jeho boku do posledního dechu.
Kdo byl Jiří Menzel
Jiří Menzel (†82) byl jednou z největších osobností české i světové kinematografie. Jeho film Ostře sledované vlaky získal v roce 1968 Oscara za nejlepší cizojazyčný film a stal se symbolem československé nové vlny. K jeho dalším významným dílům patří snímky Postřižiny, Vesničko má středisková či Obsluhoval jsem anglického krále. Menzelův rukopis byl jedinečný. Dokázal vtipně a jemně zachytit lidské slabosti i kouzlo všedního života.
