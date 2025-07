Herečka Anna Polívková dlouho pochybovala o sobě i o tom, že najde někoho, s kým to bude na celý život. A přesto, život jí v minulém roce nachystal překvapení jako z romantického filmu.

Anna Polívková je herečka, která nikdy příliš nevyhledávala pozornost. Ačkoliv má slavné jméno, vždy si šla vlastní cestou. Na Osobnosti.cz jsme zaznamenali, že se jí rok 2024 postaral o zcela nový životní scénář. A ten neměl s dramaty z hereckých scén mnoho společného.

Láska na italský způsob

Jako mladá dívka se Anna trápila. Ne kvůli své herecké dráze, ale kvůli svému vzhledu. Zdědila po otci velký nos. A právě ten byl pro ni roky zdrojem nejistoty, zřejmě nenacházela útěchu ve známé hlášce „velký nos velkého ducha značí“. Dokonce uvažovala o plastice. Ale pak se rozhodla jinak. Dříve to brala jako problém, dnes svůj nos vnímá jako jedinečnost. Tahle změna myšlení, i když možná nenápadná, byla ve skutečnosti přelomová.

O Anniných partnerech se spekulovalo léta. Od vztahu s tanečníkem Michalem Kurtišem až po filmaře Jiřího Matouška s pestrou minulostí. Nic ale nevydrželo. A pak přišel muž, kterého si nakonec vzala. Poprvé se po jeho boku objevila na premiéře filmu Po čem muži touží 2 v roce 2022, uvádí Extra. A o dva roky později se konala utajená svatba u moře poblíž italského Bari. Její manžel, Giuseppe Mele, je sympatický Ital, který pracuje jako obchodní manažer pivovarů.

Život s tátou a vlastní stín

Mít Bolka Polívku za otce je dar i výzva. Anna s ním má silné pouto, ale netajila se tím, že občas je těžké vystoupit z jeho stínu. „Táta má v sobě takovou nezpochybnitelnost. Je takový bůh jeviště. Když je na jevišti on, tak se nemůže nic špatného stát,“ popsala pro Český rozhlas Dvojku, jak svého slavného rodiče vidí. Přesto se jí podařilo najít vlastní cestu, nejen jako herečce, ale i jako ženě. A Bolek? Ten na svatbě připravil vlastní seznamovací párty.

Fotografie: Nextfoto, Anna Polívková a Giuseppe Mele, premiéra filmu Po čem muži touží 2

Bolek Polívka se dceři stal oporou právě i v době, kdy na svatbě chyběla maminka Evelyna Steimarová kvůli zdravotním problémům. A chyběla i Chantal Poullain, která těsně před odletem onemocněla. Svatba tak byla malá, ale o to víc dojemná. Herečka si však ponechala své příjmení. „Mohla bych být Anna Polívková Mele. Kdybych působila v rozhlase, určitě by to znělo zajímavě,“ vtipkovala pro IDnes.

Zdroj: Autorský text, Extra, Blesk, ČSFD, IDnes, ČeskýRozhlasDvojka