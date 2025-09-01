Karel Šíp žije v podstatě celý život v Praze a po celou dobu zůstává věrný jedné konkrétní čtvrti – Vinohrady.
Legendární moderátor, textař a bavič Karel Šíp nedávno oslavil své osmdesáté narozeniny a je tak pochopitelné, že v průběhu života vyměnil hned několik adres. Nikdy od sebe ale nebyly výrazně vzdálené – Karel Šíp totiž zůstává věrný pražským Vinohradům a okolí Žižkova. A jak sám říká, nikde jinde by se necítil doma tak jako právě tady.
Jak bydlí Karel Šíp
Karel Šíp sice navštěvoval základní školu v Teplicích a pár let svého dětství strávil i v Ostravě, nakonec se ale přestěhoval do Prahy za prací. Jeho první bydlení představoval podnájem v činžáku na Vinohradské třídě, později malá garsonka, do které se nastěhoval už jako ženatý muž se zpěvačkou Marcelou Holanovou. Rodina se ale brzy rozrůstala a malý byt přestal stačit. Nakonec malou garsonku vyměnil za byt ve vedlejší ulici a jedním z jeho sousedů byl například Zdeněk Troška.
Pak přišla krátká epizoda v pavlačovém domě na Křišťanově ulici a nakonec se usadil v ulici Sudoměřské. Tam také zůstává dodnes a ačkoliv bydlí jen kousek od centra, je spíše člověkem, který vyhledává klidná místa. Se ženou například chodí na procházky na nedaleké Olšanské hřbitovy, které má jen kousek od domu.
Za klidem jezdil i na chalupu
V roce 1978 si bral zpěvačku Marcelu Holanovou a z původně velké lásky vzešel syn Karel. V té době nemusel manželský pár hledat klidná místa po Praze – společně totiž jezdili na chalupu, kterou měli na Děčínsku. Jenže pak přišla ze strany Karla nevěra a dokonce se mu narodila i nemanželská dcera Hana. Pak přišel pochopitelně rozvod, Šípovi zůstal byt v Praze a chalupu si nakonec nechala bývalá manželka Marcela. Onen byt pak nakonec moderátor věnoval v roce 2018 svému staršímu synovi.
V roce 2007 se oženil podruhé, tentokrát s bývalou baletkou Ivou, se kterou má syna Jana. Společně obývají byt na Sudoměřské ulici a když si chtějí od sebe odpočinout, vyráží moderátor na pivo s některými ze svých kolegů. Nejčastěji je to pak dlouholetý přítel Jaroslav Uhlíř, se kterým chodí do hospody Olše na Olšanském náměstí.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, Praha3, Ženy iPrima