Patrik Hezucký se vsadil se svým kamarádem a kolegou Leošem Marešem o milion korun, že zhubne pod 100 kg. Fanoušci však mají obavy.
Co to zase ti dva vymysleli, říkáme si v redakci Osobnosti.cz. Dlouholetí kamarádi a kolegové z rádia Evropa 2 Leoš Mareš a Patrik Hezucký uzavřeli sázku o milion. A to doslova. Je známo, že se Patrik Hezucký léta potýká s kily navíc, které ne a ne zhubnout. Dospělo to až do takové fáze, že jej jeho kamarád Leoš Mareš, který si udržuje perfektní figuru i na prahu padesátky, motivoval ke změně životního stylu a nabídl mu milion korun, pokud se mu podaří zhubnout. Jak tohle dopadne?
Je to bezpečné?
Leoš Mareš, který se snaží udržovat zdravý a fit, motivoval svého dlouholetého kamaráda a kolegu Patrika Hezuckého, aby shodil přebytečná kila a dostal svou tělesnou hmotnost pod 100 kilogramů, pomocí nemalého finančního obnosu. Celkem by měl Hezucký od Mareše dostat 1 milion korun, pokud svého cíle dosáhne. Tomu se už výrazný úbytek hmotnosti podařil, ale nyní mají fanoušci této dvojice o moderátora obavy. Nevypadá vůbec zdravě.
Když přišly první viditelné úspěchy, příznivci Hezuckého tleskali a motivovali ho chválou k dalšímu pokroku. Jenže jak kila ubývala, zvyšoval se jejich strach o moderátora. Nevypadá totiž vůbec zdravě a mají obavy, zdali se vydal zdravou cestou hubnutí, či zvolil v dnešní době velmi populární prostředky k hubnutí v podobě „léků“, které způsobí rychlý úbytek váhy na základě ztráty chuti k jídlu a střevních potíží.
O hubnutí příliš nemluví
Hezucký zatím všechny spekulace o nezdravém hubnutí vyvrací, nicméně nadále o své snaze dostat se na vytouženou váhu nechce hovořit. Pro něj nejsou motivací pouze peníze od jeho kamaráda, ale především rodina a zdraví. Jeho životospráva a tělesná hmotnost totiž už dosáhly takové úrovně, kdy herec a jeho blízcí mají strach o jeho zdraví. Je dobře známo, že nadváha a obezita jsou spojeny s celou řadou závažných onemocnění.
Hezucký je navíc tatínkem malého synka Olivera a za manželku má o 21 let mladší Nikolu. Moderátor za 4 roky oslaví šedesátku a rád by své rodině ještě stačil. K tomu je potřeba být dostatečně pohyblivý a snížit riziko rozvoje zdravotních komplikací. Doufejme, že oblíbený moderátor ví, co dělá a jeho blízké okolí mu bude co největší oporou na cestě za jeho lepším já.
Zdroj: Autorský text, YouTube LEPŠÍ UŽ TO NEBUDE eXtra, Instagram e2cz