Zpěvačka Radka Fišarová aneb česká Edith Piaf má za sebou zásnuby s hercem, těžký boj s rakovinou i bolestné životní ztráty.
Zpěvačka Radka Fišarová, kterou fanoušci často označují jako českou Edith Piaf, má za sebou život plný nečekaných cest a bolestivých zkoušek, ale přesto vždy inspirovala svým nezlomným duchem. V naší redakci Osobnosti.cz jsme si všimli, že její osobní i profesní dráha se neustále protíná s chvílemi, které by mnoho lidí zlomily. Ona je však dokázala přetavit v sílu a naději.
Zásnuby, které by nikdo nečekal
Fišarová se už v 90. letech stala vyhledávanou interpretkou šansonů. Kritici i publikum jí začali přezdívat česká Edith Piaf. „Když to prvně zaznělo, cítila jsem spíš velkou zodpovědnost. Samozřejmě vím, že nemám na repertoár Édith Piaf žádný monopol, a o to víc mě to potěšilo. Je to pro mě závazek a beru to velmi pokorně,“ řekla v rozhovoru pro Novinky. Letos dokonce oslavila 25 let s repertoárem Piaf na jevišti.
Jedním z největších překvapení, o němž zpěvačka dlouho mlčela, byly zásnuby s hercem Vlastimilem Brodským. „Potkali jsme se na Hovorech H. Náhodně nás posadili vedle sebe. Pan Brodský si se mnou povídal a pak to rozvinul k tomu, že se asi zamiloval a že by si mě rád vzal,“ přiznala zpěvačka v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. Tehdy jí bylo pouhých 19, zatímco on patřil k legendám českého filmu v pokročilém věku. Přesto byl natolik seriózní, že požádal o ruku i její rodiče, a to i s kyticí a všemi náležitostmi.
Nemoc jí obrátila svět vzhůru nohama
Na vrcholu kariéry přišla nepěkná diagnóza – rakovina děložního čípku ve třetím stádiu. „Začala jsem mít pocit, že mám nějaký cizí předmět v břiše. Jako bych byla pořád těhotná. Začalo zvracení, pocit malátnosti a slabosti. Bohužel tomu nepřidávalo domácí prostředí, protože tady gradovala partnerská krize,“ popsala pro IDnes.
Situaci komplikoval i přístup její gynekoložky, která její obavy podcenila. Trvalo dlouhé měsíce, než se dočkala diagnózy. „Nechtěla jsem vůbec nic jíst, protože jsem měla pocit, že mě všechno otravuje a všechno živí tu věc, kterou jsem pojmenovala Voldemort, a že ji musím vyhladovět. Takže jsem nic nejedla a měla jsem 41 kilo,“ popsala dále s tím, že útvar se lékaři rozhodli vyoperovat, jenže při operaci došlo k poškození močovodu. Jednu dobu z ní prý čouhalo snad sedm hadiček najednou.
Osobní ztráty a víra v zázraky
Nemoc ji přiměla spoustu věcí přehodnotit. Zpěvačka se rozešla s hercem Jiřím Hánou, ačkoli měla obavy o to, co by bylo s jejím synem, kdyby se nemoc vrátil, partnerský vztah jednoduše nefungoval a měli spory ohledně výchovy syna Oskara. Trvalo dlouho, než se s celou svou situací vnitřně smířila. A pak přišly další rány, v době pandemie bojovala o život svých rodičů. Otec musel pravidelně na dialýzu, matka prodělala těžký covid. Smrt milovaného tatínka v roce 2023 ji zasáhla nejvíce. Přesto se snažila uchovat si optimismus.
Fišarová dnes vychovává syna sama, ale váží si každé radostné chvíle. Přiznává, že v něm poznává i své vlastní dětské povahové rysy. Přestože ji život nešetřil, zpěvačka neztrácí víru v budoucnost. A právě díky svým zkušenostem si mnohem snáze zvládá užít přítomnost.
