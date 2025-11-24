Nejnovější kniha Patrika Hartla „Manželství“ ukazuje jeho největší obavy. Má strach, že pro svou manželku není dost dobrý.
Když se řekne Patrik Hartl, zřejmě první, co vám vytane na mysl, je velmi zvláštní, nakažlivý smích, až poté skutečnost, že je úspěšným českým spisovatelem, jak v redakci Osobnosti.cz soudíme. Jeho nejnovější knihou je publikace s názvem Manželství. V ní se promítá jeho skutečný strach z toho, že mu manželka jednoho dne uteče za jiným. Spolu jsou už od puberty.
Mladá láska
Patrik Hartl potkal svou manželku Martinu jako dospívající mladý muž. Bylo jim tehdy teprve 15 let. Sám přiznává, že je jeho první a jedinou láskou a nikdy s žádnou jinou ženou nebyl. Jsou spolu už přes 30 let a stále je spisovatel svou ženou okouzlený. Už několikrát se nechal slyšet, že ho přitahují ženy velmi inteligentní, což Martina bezpochyby je.
Vystudovala tři vysoké školy a již více jak 20 let pracuje jako konzultantka v oblasti regionálního rozvoje. Ve svém oboru je velmi dobře známá a patří mezi kapacity. Věnuje se poradenství, které se týká strukturálních fondů, evaluace, analýzy atd. Každý se tak v životě vydal jinou pracovní cestou a možná proto jsou si partneři velmi blízcí a v manželství jim to klape. Spisovatel však má své obavy, které tentokrát promítl i do své nové knihy.
Bojí se vlastních nedostatků
Přestože Hartl žije v harmonickém manželství a jeho vystupování na veřejnosti nijak nenaznačuje, že by sváděl vnitřní boj se svými emocemi, je tomu přesně naopak. Po celé ty roky se obává, že pro svoji ženu není a nebude dobrým manželem, a že ho jednoho dne opustí, přestože se nebojí zabruslit i do intimní oblasti a přiznat, že v posteli nemají ani po letech sebemenší problém. Přesto má pocit, jako kdyby on vkládal do jejich vztahu mnohem méně než ona. Tyto hluboké myšlenky pak vedly k napsání knihy Manželství.
Martina je jeho nejvěrnější čtenářkou, čte kapitolu po kapitole, aniž by věděla, jaký bude konec. Jelikož svého manžela už dobře zná a má s ním obrovskou trpělivost, co se týká jeho emočního rozpoložení, jelikož dokáže někdy být velmi přecitlivělý, moc dobře ví, že v každé jeho knize se vždy skrývá vzkaz pro ni skrytý mezi řádky. Ale jak se zdá, v případě této knihy jsou jeho myšlenky jasně podány.
„Vždycky v nich hledám nějaké vzkazy, které mi tam manžel zašifruje. A není jednoduché je vysledovat, protože je nemusí nutně pronášet hlavní ženská postava. Stejně tak by si je tam našel i náš syn. Jenomže jsou skryté. Ale já je tam mezi řádky čtu,“ prozradila Martina v rozhovoru pro iDNES. I přes Hartlovy obavy se ale zdá, že tento pár, který má spolu dvě děti, syna Hynka a dceru Ayu, nic nerozbije. Skvěle se doplňují, Martina je klidná, přemýšlí racionálně a Hartl je velmi intuitivní, emotivní a snadno se pro něco nadchne.
