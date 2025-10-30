Daniela Brzobohatá má o 2 roky starší sestru. V období dospívání to mezi nimi nebylo příliš idylické, dnes už jsou si velmi blízké.
Moderátorka Daniela Brzobohatá má o 2 roky starší sestru. Dnes už mezi sebou mají idylický vztah, ale nebylo tomu tak vždy, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Zvláště v období puberty. Věkově jsou si blízko, ale povahu mají každá jinou. I stejný vkus na chlapce byl často důvodem, proč na sebe sestry narážely.
Nedají na sebe dopustit
Renata Boháčová je o 2 roky starší sestra moderátorky Daniely Brzobohaté. Vystudovala průmyslovou školu oděvní v Prostějově, což občas využila právě Daniela a nechala si od své sestry ušít něco pěkného na sebe. V tomto oboru však Renata dlouho nevydržela, zjistila, že to není nic pro ni a nastoupila na Univerzitu v Pardubicích, Fakultu ekonomicko-správní. V současné době pracuje jako personalistka a mzdová účetní. V Pardubicích se nakonec usadila a založila rodinu, rozvedla se a podruhé vdala. Má 19letého syna Jakuba Jaromíra a 7letou dceru Josefínku.
Sestry mají dnes idylický vztah a nedají na sebe dopustit. Pravidelně se navštěvují a Daniela ráda tráví čas i se svým synovcem a neteří. Ne vždy ale mezi nimi bylo vše harmonické. Je skvělé, že jsou si věkově blízko, nicméně v pubertě to byl spíše kámen úrazu. Dvě dívky v období dospívání s jinými povahami, ale stejným vkusem na kluky, to nevěstilo nic dobrého.
Hodná holka a vyvrhel
Daniela o své sestře hovoří jako o hodné holce, která oplývá klidem a vyrovnaností. „Ona je klidná síla, vyrovnaná, je na ni stoprocentní spolehnutí a je to v dobrém slova smyslu hodná holka. Já byla trochu vyvrhel,“ shrnula jejich sesterské dospívání. Dívky na sebe často narážely především kvůli rozdílným povahám a stejnému vkusu na chlapce.
Jednou se dokonce stalo, že se o Renatu ucházel kluk, na něhož si původně myslela Daniela, a už byl oheň na střeše. Stejně tak si příliš nerozuměly, když došlo na vybírání budoucnosti. Když se Daniela ucházela o místo na ČT, Renata ji příliš nepodpořila. Ne ze závisti, ale z obav, že si Daniela ukousla příliš velké sousto a zbytečně tak zahodí své vzdělání kvůli nejistým pracovním vyhlídkám. Ovšem dnes ráda uzná svou chybu a ví, že Daniela ve svém oboru dokázala skutečně mnoho a vybudovala si hvězdnou kariéru.
