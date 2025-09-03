Vladimír Remek má krásnou a úspěšnou dceru, která odloudila manžela Adéle Gondíkové.
Vladimíra Remka snad není třeba představovat. Jediný československý kosmonaut, který se podíval do vesmíru, je známý nejen v Čechách a na Slovensku, ale i v zahraničí. Známá je však i jeho dcera Anna. Proslavila ji jak kariéra herečky, tak i vztah s manželem Adély Gondíkové. Na Osobnosti.cz nás zajímaly právě její vztahy.
Slavný kosmonaut má dvě dcery
Vladimír Remek je bývalým vojenským pilotem a jediným československým kosmonautem, který se podíval do vesmíru, kde prožil 7 dní, 22 hodin a 17 minut. Za svůj život byl dvakrát ženatý a z každého manželství má jednu dceru. Jeho první manželkou byla herečka Hana Davidová, s níž zplodil dceru Annu.
Ta se nevydala ve šlépějích svého otce, ale stejně jako její maminku ji zaujalo herectví. Na svém kontě má spoustu filmů, seriálů i divadelních her, nicméně nejvíce se věnuje dabování, za které získala v roce 2021 cenu Františka Filipovského v Přelouči za nejlepší ženský výkon v dabingu, konkrétně za roli Charlotte Brontëové ve dramatu Očím skryté.
Románek přerostl v osudovou lásku
Práce herečky jí přinesla nejen úspěch, ale také lásku. Tou je Ondřej Brousek, dnes už bývalý manžel herečky a moderátorky Adély Gondíkové, s níž žil v manželství dlouhých 8 let a mají spolu dceru Nelu. Jenže když se v Divadle Na Fidlovačce poznal s Annou Remkovou, bylo jejich vztahu konec.
Potýkali se s problémy už delší dobu, ovšem seznámení a následný románek s Annou Remkovou ukončil jejich lásku úplně. Došlo na rozvod a Brousek začal oficiálně tvořit pár s Remkovou, s níž je dodnes. Šrámy na duši jsou však už zcela zahojené. Dnes Gondíková žije ve spokojeném manželství s hercem Jiřím Langmajerem.
Rok po rozvodu svatba
Že to spolu Remková s Brouskem myslí skutečně vážně, dokázal i fakt, že rok od rozvodu s Gondíkovou už stáli před oltářem na pražském Petříně za přítomnosti rodiny. O rok později se manželům narodil syn František a za dalších 5 let dcera Hana. Ondřej Brousek se převážně věnuje hudbě, práce má až nad hlavu, takže Anna se rozhodla zůstat doma s dětmi. To ovšem neznamená, že odmítá veškeré pracovní nabídky, zůstává však výhradně u dabingu.