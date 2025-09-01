Martina Pártlová tvoří už 4 roky pár s mladším zpěvákem ze skupiny Koblížci. Ačkoliv jim mnozí nedávali šanci, nakonec všem dokázali, že to i přes komplikace jde.
V průběhu roků 2020 a 2021 zažila Martina Pártlová asi nejvíce turbulentní období ve svém životě. Tenkrát kvůli problémům s páteří vyhledala doktora a ten jí sdělil šokující zprávu – zpěvačka měla v tlustém střevě nádor. Nakonec vše dobře dopadlo a Martina si pochopitelně do dalšího roku přála hlavně zdraví. Místo toho ale brzy přišlo něco, po čem roky toužila – vlastní dítě. Kdo je jeho otcem a jak se vlastně se svým nynějším partnerem poznala?
Kdo je Josef Vařeka
Martina Pártlová svého nynějšího partnera Josefa Vařeku poznala přímo u sebe doma. Pořádala tenkrát grilovačku, na kterou Josefa přivedla moderátorka Martina Gavriely. „Tady jsme se poznali a smáli jsme se celý večer. A pak jsme se smáli a smáli pořád dál,“ prozradila zpěvačka o seznámení se zpěvákem kapely Koblížci. Nakonec mezi nimi přeskočila jiskra a Martina se do zpěváka mladšího o 14 let po čase zamilovala. Vztah s ním dlouho tajila, když ale zjistila, že s ním čeká miminko, bylo jisté, že o jeho otci nakonec bude muset promluvit.
Tak se stalo v únoru roku 2021 a jen o tři měsíce později se páru narodila dcera Stella. Ačkoliv šlo o úžasnou novinku, pár se nevyhnul kritice a posměšným komentářům. V té době se totiž na povrch dostala zpráva o tom, že se Vařeka dostal do finančních problémů a kvůli neplacení sociálního a zdravotního pojištění se měl dostat do dluhu až půl milionu korun. Ke svým problémům se ale před narozením dcery postavil čelem, dostal se do insolvence a pravidelně od té doby bez problémů své dluhy splácí.
Pár však nakonec veškerou kritiku a mediální humbuk zvládl a v roce 2023 se dokonce neoficiálně zasnoubil. Stalo se tak během talk show 7 pádů Honzy Dědka a to krátce poté, co se moderátor dotázal na to, zda pár plánuje svatbu. K překvapení všech přítomných pronesl krátce poté Josef Vařeka: „Vezmeš si mě?“ a neoficiální žádost byla na světě. Martina ji nakonec přijala a moderátor Honza Dědek jen nevěřícně dodal: „Už jsme tu měli leccos, ale tohle ne.“
Na svatbu nespěchá
Spontánní žádost o ruku však Martina, i když ji přijala, nebrala nikterak vážně. Jak sama řekla, rozhodně pro ni není žádným závazkem a po svatbě vlastně ani nijak výrazně netouží. „Nemáme to v plánu. Myslím si, že dítě je největší závazek, který máme a brát se asi nepotřebujeme,“ prozradila tenkrát pro magazín Lifee.
Ze spontánních zásnub si vlastně velkou hlavu nedělá a ze svatby už vůbec ne. Jak sama prozradila, není typickou holčičkou, která by odmala plánovala svůj velký svatební den. Ba naopak – dokonce si ani nedokáže představit, co by si na sebe vzala. V šatech si totiž sama sebe představit nedokáže a v saku se rozhodně vdávat nechce.