Patrick Schwarzenegger: Ze stínu slavného otce ke hvězdné kariéře

Herectví si zamiloval už v dětství, kdy ho slavný otec bral na natáčení. Teď se konečně začíná v hereckém světě prosazovat a sklízí ovoce tvrdé práce.

Synovi Arnolda Schwarzeneggera se tvrdá práce konečně začíná vyplácet. Právě září v roli v prestižním seriálu Bílý lotos, která přináší zlom v jeho kariéře. Osobnosti.cz se rozhodly podívat na to, jaké se Patrick Schwarzenegger vyrovnává se slávou svého otce. Celý život prý čelí obviněním z protekce a nyní má konečně šanci dokázat, že i on je talentovaným hercem, se kterým se musí do budoucna počítat.

Už v deseti letech dostal menší roli ve filmu

Patrick Schwarzenegger se narodil v roce 1993 slavnému herci, kulturistovi a také bývalému guvernérovi Kalifornie, Arnoldu Schwarzeneggerovi. Je třetím ze čtyř dětí, které má „Arnie“ s manželkou, novinářkou Marií Shriver. V otcových šlépějích začal kráčet už velmi brzy, když v deseti letech dostal svoji první roli ve filmu The Benchwarmers. Divadlo později také studoval a pravidelně navštěvoval kurzy herectví.

Že chce být hercem, věděl už od dětství, kdy si zamiloval všechno okolo natáčení, na které ho brával jeho otec do slavných Universal Studios. Zpočátku se mu však dařilo získávat spíše jen vedlejší nebo méně významné role. Větší pozornosti se mu dostalo až v roce 2023 za roli v seriálu The Boys, kde ztvárnil superhrdinu s termonukleárními schopnostmi. Po celou dobu své kariéry také musel čelit obviněním, že má kvůli slavnému otci protekci.

Místo protekce léta dřiny

„Vím, že jsou lidé, kteří řeknou, že jsem tuto roli dostal jen proto, kdo je můj táta. Nevidí, že jsem měl 10 let hereckých kurzů, každý týden jsem hrál školní hry, hodiny nepřetržitě pracoval na svých postavách nebo stovky odmítnutých konkurzů, na kterých jsem byl. Samozřejmě je to frustrující,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro TheTimes. A mluvil o své roli v seriálu Bílý lotos, kde právě září, v jeho kariéře by mohla být skutečně zlomová. To, že šel na konkurz, tajil i před svými nejbližšími, protože tušil, že získat příležitost si v tomto prestižním seriálu zahrát nebude jednoduché.

K jeho velké radosti byl však vybrán a naskočil do 3. série oceňovaného seriálu, který vzniká v produkci HBO. Seriál je zatím ověnčen 15 cenami Primetime Emmy a 2 Zlatými glóby. Pro Patricka jeho nová role představuje velký kariérní posun. A pro tuto roli byl ochoten se i svléknout a ukázat své pozadí. Už v prvním díle potěšil řadu fanynek nahou scénou, v níž předvedl vypracovanou postavu, na kterou dbá stejně jako jeho otec.

Usilovná práce se mu tak konečně začíná vyplácet a daří se mu i v osobním životě. V minulosti necelé dva roky randil s herečkou a zpěvačkou Miley Cyrus. Od roku 2015 je však ve šťastném vztahu s americkou modelkou Abby Champion, se kterou se v prosinci 2023 zasnoubili.

Zdroj: Autorský text, TheTimes, Wikipedia