Patricie Solaříková sklízí pochvaly na sociálních sítích za vzhled. Vždycky tomu ale tak nebylo. Veřejnost i bulvár jí daly dřív pěkně zabrat.
Patricie Solaříková je v herecké branži velmi známé jméno. Herečka, kterou vystřelil do českého showbyznysu nekonečný seriál Ulice, se na poli herectví pohybuje už od útlého dětství, téměř 30 let, a její hvězda stále stoupá. Jak jsme si však v redakci Osobnosti.cz všimli, se slávou ale bohužel přišla i negativní stránka v podobě bulváru, který si dlouhá léta bral za téma především hereččinu postavu.
Spokojenost jí číší z očí
Seriál Ulice vyprodukoval řadu hvězdných herců, pro něž byl pomyslným startovacím můstkem, který buď dokázali zužitkovat ve svůj prospěch, nebo odešli ze seriálu a zanikli. To rozhodně není případ Patricie Solaříkové, která po dlouhých 13 letech působení v seriálu odešla, aby se mohla věnovat i jiným projektům a nezůstala zaškatulkovaná v roli Terezy Jordánové, k níž se nedávno na pár dílů vrátila.
Od té doby nemá o nabídky nouzi a věnuje se herectví, a to jak v divadle, tak i v seriálech. Hraje například v Ordinaci v růžové zahradě 2, ve Specialistech, nedávno také v úspěšném seriálu Jedna rodina. Nyní se bude objevovat na obrazovkách v novém seriálu Bratři a sestry. Věnuje se i svému Instagramu, kde je velmi aktivní, a v neposlední řadě mnoho let i charitativní činnosti, jež zahrnuje především pomoc opuštěným pejskům a psím útulkům prostřednictvím charitativního kalendáře Psí život.
Patricie je šťastná i ve svém soukromém životě. Přestože manželství s dramaturgem Tiborem Pagáčem, s nímž má dceru Bibianu, nevyšlo, nyní je zamilovaná do muzikanta Alexe, se kterým ale vztah nijak veřejně neprezentuje. Patricie je nádherná žena, která snad nikdy nevypadala lépe. Může za to nejen její krásná tvář, ale i spokojenost, která se jí v ní odráží. Ovšem nebylo tomu tak vždy. Patricie zažila krušné chvíle s bulvárem, který si neustále bral na paškál její postavu.
Neustálé narážky na její postavu
„Asi chápete, že mi nebylo moc příjemné číst, jaká jsem boubelka… Navíc mě ta kritika v médiích vůbec nemotivovala, naopak, vždycky jsem si něco takového přečetla a šla si dát banán s nutellou,“ vyprávěla Patricie v rozhovoru pro Blesk.
„U mě byl problém, že jsem začala točit v 16, kdy jsem vážila 45 kilo. Tak to už opravdu nebudu nikdy vážit, ani to nechci. Prostě jsem se deset let vyvíjela, změnila jsem se. Nějakým zázrakem se mi to podařilo přepnout v hlavě a přestala jsem si vyčítat každé sousto. A v ten moment to začalo jít dolů,“ dodala herečka ke svému hubnutí. Dnes už se svou postavou netrápí, což naznačují i její příspěvky na sociálních sítích, kde se nestydí sdílet fotografie v plavkách.
