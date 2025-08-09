Herečka Jaroslava Obermaierová neměla v lásce příliš štěstí. Toho nejlepšího muže podváděla, nakonec se provdala za uličníka.
Herečka Jaroslava Obermaierová je v současnosti především známá jako Vilma Nyklová ze seriálu Ulice, kde hraje maminku Lumíra Nykla, ztvárněného Václavem Svobodou, a také místní drbnu, které nic v ulici neujde. Svého času se však nejvíce věnovala divadelnímu herectví a na muže působila jako magnet. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na její partnerské vztahy.
Nevěra jí nebyla cizí
Jaroslava Obermaierová byla skutečně pěkné kvítko. Pro mnohé to zřejmě nebude žádné překvapení, z rozhovorů vedených s herečkou je jasné, že upřímnosti se nebojí a vždy má co říct, poslední dobou třeba o politické situaci v zemi či Ukrajincích. Rozhodně nikdy nepatřila k šedým myškám, které by jen tak seděly v koutě a nikdo by o nich nevěděl. Jaroslava Obermaierová byla vždy krásnou ženou, která byla muži velmi přitahována.
O tom se přesvědčil i její herecký kolega Michal Pavlata, s nímž se seznámila už během studií na DAMU. Je těžké určit, jak dlouho spolu ti dva vydrželi, každý na jejich vztah měl totiž trochu jiný názor. Pavlata na jejich lásku vzpomínal se smíchem. Sám uváděl, že on s Obermaierovou chodil dohromady 5 let, ona s ním však jen tři. Proč? Byla mu nevěrná a nasadila mu parohy, které se mohly dotýkat hvězd, jak herec s oblibou tvrdil. Naštěstí si Pavlata v sobě nedržel staré křivdy a z bývalých milenců se stali dobří přátelé.
Byla jednou vdaná
Obermaierová mohla své nápadníky přehazovat vidlemi, nakonec ale přebírala tak dlouho, až si vybrala toho nejhoršího. Za svůj život byla jednou vdaná, když jí bylo 34 let, vzala si taxikáře Richarda Čecha, přestože byla od jeho blízkého okolí varována, ať to nedělá. Jenže byla zaslepena láskou, a navíc se tak stalo v době, kdy herečce umírala maminka, na níž byla velmi citově závislou. Přepadly ji temné myšlenky, že na světě zůstane sama, takže příliš nad svým rozhodnutím nepřemýšlela a skočila do svazku manželského.
Až později pochopila, že to byla ta největší chyba. Její manžel zkrátka a dobře nefungoval, myslel si, že když se provdal za slavnou herečku, budou se mít jako prasata v žitě a jeho manželka ho bude živit. Navíc se jim zanedlouho po svatbě narodil syn, o kterého však otec nejevil přílišný zájem. Rozhodně se necítil být připravený na roli otce. Obermaierová pracovala i s malým dítětem a na svého manžela se spolehnout nemohla. Ostatně ani na babičku z jeho strany, která se o vnuka také nezajímala. Brzy zjistila, že do takové rodiny patřit nechce.
Rozvedla se a od té doby se mužům vyhýbá. „Ježišmarja, copak jsem pitomá, chtít v tomhle věku chlapa? Víte, jak to je s nimi komplikované?“ odpověděla už před deseti lety na otázku Blesku, zda o nějakém vztahu neuvažuje. „V padesáti a víc se s někým seznamovat, to už je skoro nepřirozený. Když se někdo bere v sedmdesáti, přijde mi to úplně absurdní.“
Zdroj: Autorský text, Expres, Prima Ženy, eXtra, Blesk