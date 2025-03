Nela Slováková se toho rozhodně nebojí. Po návratu z dovolené přiznala nový vztah a rovnou si pro své fanoušky připravila pořádní překvapení.

To by nebyla Nela Slováková, kdyby se zase jednou nepostarala o pořádný rozruch. Jen co se vrátila po 2měsíční dovolené z Bali, média se na ni sesypala, aby ji konečně vyzpovídala na téma „nový přítel“. Už od listopadu loňského roku se šušká o jejím vztahu s MMA zápasníkem Radkem Roušalem, nikdy však ani jeden nic konkrétně nepotvrdil. Na instagramovém profilu Slovákové si však Osobnosti.cz všimly videa, v němž si dvojice připravila i šokující odhalení.

Slováková je šťastná po boku nové lásky

Nela Slováková se nedávno po 7 společně strávených letech rozešla s hokejistou Lukášem Kozákem, poslední měsíce se pak spekuluje, zdali své srdce věnovala nové lásce, MMA zápasníkovi pod značkou Oktagon Radku Roušalovi. Pozorní fanoušci již měli dávno jasno. Příspěvky, jež oba sdíleli na sociálních sítích, skrývaly určité indicie, které nasvědčovaly, že konec roku 2024 strávili společně v horské chatě a 2měsíční dovolená na Bali během ledna a února proběhla taktéž v jejich vzájemné společnosti, jak uvádí Blesk.

Oba zřejmě věděli, že už není potřeba nic tajit, po návratu z exotiky natočili video, které je všeříkající. Slováková jej sestříhané sdílela na svém instagramu a odkazovala na placenou platformu Herohero, kde se její sledující dozví více. Navíc oba na své instragramové účty vložili fotografie s něžným vyznáním lásky, jež mluví za vše. Jenže zamilovaná dvojice měla v rukávu ještě jedno eso, které v posledních dnech způsobilo poprask.

Radostná novinka, ale možná taky vtípek

„Jsem těhotná,“ vychrlila ze sebe spontánně Slováková ve videu s Roušalem. A už to začalo. Rozjela se lavina spekulací, zdali se pár rozhodl svůj vztah odtajnit společně s radostnou novinkou, nebo je to zase jen provokace Slovákové, jak to umí jen ona. Hvězda sociálních sítích a úspěšná podnikatelka moc dobře ví, jak své fanoušky napínat a média udržet v pozoru, zmiňuje Expres. Nedá se tedy nic dělat než čekat, zdali bude jednoho dne Slováková zachycena s rostoucím bříškem a přistižena při nákupu výbavičky.

Ti, kteří však Slovákovou dobře znají, mají jasno. Jedná se jen o vtípek, kterým chtěla přilákat další předplatitele svého kanálu na Herohero a získat další sledující. Sama v komentářích pod fotografií s Roušalem odpověděla: „Žádný mimi neniiiii.“ Tak uvidíme, zdali tohle celé je jen chytrá hra, jak udržet své fanoušky v napětí.

