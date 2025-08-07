Ladislav Ondřej vždy toužil po dráze herce. Jeho sen se mu splnil, přesto se rozhodl i pro zadní vrátka, podniká na Bali.
Herec Ladislav Ondřej se proslavil především jako Jakub Mázl, syn lékaře Čestmíra Mázla ztvárněného Petrem Rychlým v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Je to až k nevíře, že letos oslavil 34. narozeniny. Před očima diváků vyrostl z chlapce v dospělého muže. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, kam jej herectví zavedlo a co dělá dnes.
Pestřejší dětství díky herectví
Přestože Ladislav Ondřej začínal jako dětská hvězda – kromě Ordinace v růžové zahradě si zahrál i ve filmech Účastníci zájezdu nebo seriálu Hop nebo trop – rozhodně nemá pocit, že by mu jeho práce sebrala dětství. K období, kdy byl ještě dítě a už měl určité pracovní povinnosti coby herec, přistupuje velmi pozitivně, získal tak zkušenosti, které by ho jinak nejspíš minuly.
„Já bych řekl, že je to právě naopak. Když jsem například točili Hop nebo trop, tak jsem na Lipně řídil jako dítě záchranný člun, takže si myslím, že dětství bylo díky tomu pestřejší,“ uvedl v pořadu LastCast. I když samozřejmě také přiznal, že občas mu jeho známá tvář činila potíže. Bylo mu nepříjemné, když ho lidé poznávali, například v metru či na ulicích, svěřil se moderátorům Frekvence 1.
Ovšem na konzervatoř po základní škole nenastoupil, přestože chtěl už odmalička být hercem. Od svého staršího kolegy získal informaci, že na DAMU neradi přijímají studenty z konzervatoře, kteří jsou už nějakým způsobem zformovaní. Místo toho se proto přihlásil na učňovský obor kuchař-číšník, kde ovšem nevydržel, i když velmi rád vaří. Nakonec tak jako tak přešel na konzervatoř a o pracovní nabídky rozhodně nemá nouzi.
Myslí i na zadní vrátka
Ladislav ale není „pouze“ hercem. Miluje cestování a turistiku. Navštívil i takové země jako Vietnam, Filipíny nebo Indonésii, zamiloval se do Bali. Právě zde během koronavirové pandemie, kdy herci neměli dostatek práce, zjistil, že je potřeba myslet i na zadní vrátka. S kamarádem, který se živí jako obchodník, rozjeli nové podnikání – založili firmu, která pomáhá zprostředkovat výstavbu rekreačních nemovitostí na Bali.
Na pracovní vytíženost si tedy nemůže stěžovat. Bohužel mu ale tak nezbývá příliš času na osobní život a na lásku. Jeho poslední vztah byl s herečkou Bárou Jánovou, ovšem od jejich rozchodu už je zhruba dva roky bez partnerky.
