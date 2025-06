Jaromír Hanzlík udržoval za svůj život mnoho vztahů, zpravidla každý trval 12 let. Měl tu nejkrásnější českou herečku, ale i královnu krásy.

Jaromír Hanzlík byl vždy považován za charismatického muže, kterému ženy padaly samy k nohám. Proslavil se nejen svou hereckou kariérou, ale například také vztahem s Janou Brejchovou, která kvůli němu odešla od Vlastimila Brodského. Lásku však prožil i s krásnou Miss Dagmar Silvínovou. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, jaká žena je po jeho boku dnes.

Mohl mít každou, na kterou si ukázal

Bývaly doby, kdy si herec mohl skutečně vybírat. Byl idolem žen a mohl mít každou, na kterou si jen vzpomněl. Životem mu tak prošlo mnoho žen, otázkou však je, která je tou poslední, s níž žije šťastný život dnes. Nějaký čas byl spojován s herečkou Danielou Kolářovou, která mu byla často partnerkou v divadelních hrách i na filmovém plátně. Nicméně v životě byli pouze kolegy a přáteli.

Jeho první vážný vztah byl se zdravotní sestřičkou Jaroslavou, se kterou se dokonce oženil, když mu bylo pouhých 20 let. Společně počali hercova jediného syna Davida. Manželství vydrželo dlouhých 12 let. Pak ale přišla osudová láska v podobě o 8 let starší herečky Jany Brejchové. Když se poznali, byla ještě stále vdaná za herce Vlastimila Brodského, ale Jaromír Hanzlík ji natolik okouzlil, že nakonec odešla k němu. Románek začal během natáčení filmového muzikálu Noc na Karlštejně, kde všichni tři společně hráli.

Přestože se zdálo, že jsou ti dva pro sebe jako stvoření, krásná žena a krásný muž, jejich vztah nebyl příliš idylický. Oba byli bouřliváci a jejich dominantní povahy vztah nakonec zničily. Po rozchodu s herečkou se zamiloval do vítězky prvního ročníku československé soutěže krásy v roce 1966, Dagmary Silvínové. Nutno podotknout, že do ní se skutečně zamiloval až po uši, a to tak moc, že byl ochoten přerušit svou kariéru herce a odstěhovat se s ní do Švýcarska, kde v té době žila. Bohužel ani tento vztah mu nevydržel a nakonec se vrátil zpět do Čech.

Láska s okouzlující bylinkářkou

V současné době Jaromír Hanzlík žije s charismatickou Lenkou Kozlovou, která je zcela mimo uměleckou branži. I když, jak se to vezme, je to tak trochu kouzelnice v oboru bylinkářství. Prodává čaje, bylinky a přírodní produkty. „V životě jsem měl téměř pravidelně dvanáctiletky. Dvanáct let jsem chodil do školy, dvanáct let jsem byl ženatý, pak jsem žil dvanáct let s Janou Brejchovou. S Danou ve Švýcarsku jsem to protáhl o tři roky na patnáct let a teď už deset let žiju s Lenkou a doufám, že je to už ve finále,“ uvedl kdysi Hanzlík v rozhovoru pro iDNES.

Foto: Nextfoto, Jaromír Hanzlík a Lenka Kozlová na premiéře muzikálu Čarodějka

Vztah s nevlastní dcerou Terezou Brodskou

Často se zmiňují nejen Hanzlíkovy milostné vztahy, ale i ty rodinné. Problémem v soužití s Janou Brejchovou totiž nebyly pouze jejich povahy, ale také vztah herce k jeho nevlastní dceři Tereze Brodské. Přestože se jí nesnažil nahradit otce, chtěl se podílet na její výchově, která byla zcela odlišná než představa Brejchové a Brodského. Hanzlík byl velmi přísný a doma vládl pevnou rukou, zdálo se mu, že Terezu její rodiče až příliš rozmazlují.

„Od první chvíle jsem cítila, že jsem v jeho domě na Malé Straně prvek, který ho irituje a štve. A tak se mě i svého syna Davida snažil za každou cenu převychovat. Protože podle něj jsme byli rozmazlení frackové,“ prozradila Tereza Brodská v knize Moje máma Jana Brejchová. Kvůli maličkostem byl Hanzlík schopen s rodinou klidně celý den nepromluvit, například kvůli špatně uklizené věci. Dnes už je tomu ale jinak, mezi oběma panuje vřelý vztah a herečka nakonec oceňuje Hanzlíkovu tvrdou výchovu.

