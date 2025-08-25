Patricie Solaříková se momentálně ve svém těle cítí nejlépe za celý svůj život. Podle jejích slov se jí podařilo zhubnout 15 kilogramů.
Patricie Solaříková sice letos oslaví 37. narozeniny, ale takový věk by jí tipoval jen málokdo. Čím je totiž starší, tím je krásnější a na sociálních sítích přidává fotografie, na kterých jen září. A ono vlastně není divu – jak totiž sama Patricie prozradila, momentálně prožívá jedno z nejkrásnějších období ve svém životě a velký podíl má na tom i spokojenost se svým vlastním tělem.
Patricie je sama se sebou spokojená
Patricie Solaříková je na svém instagramovém profilu velmi aktivní a fanoušci tak mají jasnou představu o tom, jak vypadá. I přesto, když nedávno sdílela fotografii v plavkách, jim pořádně vyrazila dech. Postavu by jí totiž mohla závidět kdejaká dvacítka a jak sama prozradila, podařilo se jí zhubnout neuvěřitelných 15 kilogramů. Z takového úspěchu má samozřejmě velkou radost a jak sama tvrdí, momentálně se cítí nejlépe v životě.
Právě hubnutí má na celkové spokojenosti velký podíl, a to především proto, že v minulosti se svou postavou dost bojovala. „K hubnutí jsem musela dospět sama. Když jsem o sobě četla, že jsem silná, ještě víc jsem ztloustla, protože jsem se tím trápila,“ prozradila pro iDnes. S hubnutím jí výrazně pomohla fenka Jackie, se kterou začala chodit na procházky, a díky tomu začala mít pravidelný pohyb. Brzy se začaly objevovat výsledky, Patricie z nich byla nadšená a hubnutí pak šlo jedna báseň.
Fyzická proměna šla ruku v ruce s tou psychickou, která vlastně vše odstartovala. Jak prozradila pro Novu, nejdůležitější je podle ní mít se rád a hlavně být v pohodě sám se sebou – a to Patricie je. Podle všeho ani nepatří k těm, kteří denně dřou ve fitku. Obecně podle ní stačí rozumně jíst a hlavně se hýbat. „Chůze, chůze, chůze, jak se dá. Chůze je za mě nejlepší,“ prozradila pro TN.
Chce to změnit postoj
Patricie se ke svému hubnutí vyjádřila i u zmiňované fotografie v plavkách, kterou nedávno sdílela na Instagramu. Podle jejích slov je to především o postoji k sobě samotné, o psychice a o způsobu, jakým se vlastně vnímáme. V příspěvku se pak obrátila i k těm, kteří ji označují za narcistu či za člověka, který si o sobě hodně myslí. Těm vzkázala, že by se raději měli starat sami o sebe.
„Prostě jen, pečujte o sebe, o svoje zdraví, i o to duševní, je totiž stejně důležitý jako to fyzický… ono to permanentní posuzování životů ostatních není úplně fajn, fakt lepší starat se sám o sebe. No, to jsem byla zase chytrá jednou, krásný víkend,“ napsala k příspěvku.