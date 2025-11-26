Adam Vinklář, syn slavného herce Josefa Vinkláře, prožil tvrdý životní zlom, když kvůli hazardu přišel o miliony. Chtěl spáchat sebevraždu.
Adam Vinklář je synem herečky Ivanky Deváté a herce Josefa Vinkláře. Po otcově smrti v roce 2007 začal jeho život ovládat totální chaos, který postupně přerostl v závislost, jak redakce Osobnosti.cz zaznamenala. V jednom z rozhovorů přiznal, že díky prodeji bytů po rodičích měl peněz dost, hovoříme o milionech, ale místo toho, aby byl opatrný, začal utrácet a hrát. Flámoval, sázel a prohrával.
Rodinné dědictví a původ problémů
Když peníze došly, propadl beznaději. „Uvažoval jsem o konci,“ přiznal pro IDnes, ale nakonec sebral odvahu a vydal se do léčebny v Červeném Dvoře, kde strávil 5 měsíců. Tam mu pomohla hlavně maminka. Ta pokryla dluhy a stála při něm v obzvlášť náročném období. Dnes už zase pracuje, mluví veřejně o svém boji a varuje ostatní: „Automaty a hazard obecně: není to cesta, nedá se na tom zbohatnout.“
Kvůli hazardu ztratil všechno. Nejen peníze, ale i sebevědomí, zdravé vztahy a stabilitu. Po léčbě se však snaží držet nový životní režim a vybudovat si pevné zázemí. Pracuje u kamaráda ve firmě, vyhýbá se místům spojeným s hazardem a vědomě si hlídá spouštěče, které ho kdysi dovedly na scestí. Zároveň se snaží být oporou své mamince Ivance Deváté, která mu několikrát podala pomocnou ruku. Sám přiznává, že bez ní by pravděpodobně skončil úplně jinak.
Ta ho u sebe ostatně nechala i bydlet, když se rozešel s přítelkyní. Úplně nadšená z toho ale nebyla, protože už si zvykla na svůj klid a vlastní režim. „Převrátil mi život naruby. Živí se tím, že sestavuje kuchyně a jezdí s Rohlíkem. Má těžkou práci. Chodí pozdě, odchází brzy. Budí mě to. Nelíbí se mi to,“ řekla před rokem pro AhaOnline. Zároveň ale už tehdy říkala, že se snad brzy přesune do vlastního.
Co je hazardní porucha
Hazardní porucha, tedy závislost na gamblingu, se definuje jako vzorec sázení, který narušuje život člověka. Jeho vztahy, finance i duševní zdraví. Psychologové při diagnostice sledují například časté myšlenky na hazard, zhoršení kontroly nad sázkami nebo pokračování ve hře navzdory negativním následkům, varuje Healthline.
Hazardu může podlehnout kdokoli a dopady mohou být devastující. Hraním se totiž často pokoušíme zaplnit prázdná místa v životě. Pokud ale hazard ovládá život nám, je čas zastavit a hledat pomoc. Terapie a skupiny ukazují, že zotavení je možné a že dno nemusí být konečnou stanicí. Pokud znáte někoho, kdo bojuje s hraním, nebo sami cítíte, že přestáváte mít situaci pod kontrolou, nebojte se spojit s odborníky. I sebemenší impuls k hledání pomoci může být začátkem cesty ven.
Léčba a podpora závislých
Propadnutí hazardu však nemusí znamenat konec. Léčba gamblerství je složitá, ale jde to a často začíná terapií. Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je jedním z nejčastěji využívaných přístupů. Pomáhá identifikovat mylné vzorce myšlení a nahrazovat je zdravějšími. Vedle terapie existují i podpůrné programy, jako jsou různé podpůrné skupiny nebo koučink pro osoby závislé na hazardu. V některých zemích mohou lidé využít i dobrovolné vyřazení z herních zařízení, což je prevenční opatření, které omezuje přístup k hazardu.
