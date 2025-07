Herec a režisér Martin Huba není hvězdou jen na jevišti, ale i v osobním životě. Díky oddanosti a vzájemnému respektu oslaví brzy s manželkou 60 let.

Není moc párů, které se mohou pochlubit 60 společnými lety. Martin Huba a jeho manželka Dagmar to však zvládli s grácií, klidem a úctou jeden k druhému. Jak jsme v redakci Osobnosti.cz zjistili, seznámili se ještě jako děti v čekárně u zubaře, kde tehdy sedmiletá Dagmar doprovázela otce stomatologa. Opravdové seznámení přišlo až o 12 let později, na maturitním večírku. Během studií na vysoké škole uměleckého zaměření se konečně dali dohromady.

Rodina mimo kamery

Zatímco se Huba věnoval herectví, Dagmar studovala klasický tanec. Začátky vztahu nebyly úplně snadné. Herec se kdysi přiznal, že se manželce vnucoval, vnucoval a vnucoval, až se jí vnutil. Od prvního rande v roce 1962 je dělilo šest let do svatby. A od svatby dalších 60 let do nadcházejícího výročí, které je opravdu výjimečné. O své ženě hovoří s něhou a obdivem. Společně pečují o vztah, který nikdy nezestárl.

Z manželství vzešly dvě dcery, Martina a Miriam. I když by se jimi Huba rád chlubil, přejí si obě zůstat v anonymitě. „Moje dcery jsou nerady popularizované,“ řekl herec pro slovenský web Plus7dní. Zato o vnoučatech mluví rád: „Vnuk Alexandr nyní skončil tenisovou akademii a také se chystá na vysokou školu.“ Je také hrdým dědečkem dvou vnuček – Petra studuje ekonomii, Henrieta chemii.

Aristokrat slovenského jeviště

Martin Huba vystudoval VŠMU v Bratislavě a v 70. letech zakotvil ve Slovenském národním divadle. Postupem let se stal legendou, kterou kritici označují jako „aristokrata jeviště“. Za výkon ve filmu Obsluhoval jsem anglického krále získal Českého lva. Režíroval i prestižní inscenace na prknech Národního divadla, včetně děl Shakespeara či Goldoniho. Kromě toho působil jako pedagog na VŠMU, kde předával své zkušenosti novým generacím herců. Získal desítky ocenění, od státní medaile Za zásluhy od Václava Havla až po Řád Ľudovíta Štúra II. třídy na Slovensku.

Kontroverzní kauza kolem MeToo

Ani jemu se bez poskvrnky nevyhnula doba změn a veřejných debat. V roce 2018 čelil Huba vlně kritiky kvůli svému komentáři ke hnutí MeToo. V rozhovoru pro Blesk prohlásil: „Vinu má i děvče, které vleze do postele pro roli.“ Tento výrok vyvolal vlnu nevole. Zastánci hnutí poukazovali na obviňování oběti, zatímco jiní hercův pohled obhajovali jako „realistický pohled starší generace“.

Huba však situaci dále objasnil: „Nemá se taková dívka komu svěřit? Nemá ve svém okruhu lidi, kterým by se svěřila, že někdo překročil hranici?“ Ačkoliv se jeho názor nesetkal se všeobecným pochopením, ukázal, že se nebojí nahlas vyslovit svůj názor – i za cenu kritiky.

Umělec tělem i duší

Huba nikdy nehledal okázalost. Jeho domov je v Bratislavě, nedaleko Slovenského národního divadla, kde roky působil. I jeho životní styl odpovídá klidnému, soustředěnému člověku, který hledá hodnoty spíše v osobním životě než v materialismu. A právě tato rovnováha mezi úspěšnou kariérou a pevným rodinným zázemím dělá z Martina Huby výjimečného muže. Aristokracie je v jeho podání způsob života.

