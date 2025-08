Oto Klempíř, zakládající člen kapely J.A.R., skupinu opouští krátce poté, co oznámil svou kandidaturu za politickou stranu Motoristé sobě za Plzeňský kraj.

Oto Klempíř stál u zrodu kapely J.A.R., která byla symbolicky založena 17. listopadu 1989. Tehdy byl součástí základní sestavy skupiny, již tvořil dohromady s autorem hudby Romanem Holým a Michaelem Viktoříkem. Později se k nim připojil zpěvák Dan Bárta. V posledních dnech však českou hudební scénou otřásá Klempířův odchod, čehož jsme si na Osobnosti.cz také všimli.

Konec Oty Klempíře v J.A.R.

Oto Klempíř ukončil své působení v kapele J.A.R., jejíž součástí byl téměř 36 let. Stalo se tak krátce poté, co oznámil svou kandidaturu v podzimních sněmovních volbách, a to za Motoristy v Plzeňském kraji. Jeho posledním koncertem tak bylo vystoupení kapely v Poděbradech. „S lítostí Vám musíme oznámit, že jsme dnes večer v Poděbradech odehráli poslední koncert naší milované kapely s Oto Klempířem. Naše další společné životní cesty jsou bohužel neslučitelné. O dalším našem směřování Vás budeme informovat,“ uvedla kapela na svém Facebooku.

Klempíř i zbytek kapely uznali, že jejich rozchod není nijak provázán jejich politickým smýšlením, nicméně k odchodu jednoho ze zakladatelů došlo ve chvíli, kdy oznámil svou kandidaturu za Motoristy v Plzeňském kraji. Dle jeho slov Motoristé budují svět, v jakém by chtěl žít, proto se jménem strany chce pokusit o změnu v zemi, v níž žije a nadále žít chce. Ovšem v neděli ráno se na Facebooku J.A.R. objevil příspěvek vložený Klempířem, který dává jasně najevo, že jeho odchod z kapely není tak dobrovolný, jak byl původně prezentován.

Jak to tedy je?

„Nedělní ráno v zemi plné příběhů. Kampaň ještě skoro ani nezačala a já: Přišel jsem o kapelu. Jsem nejhorší člověk v zemi. Mé obranné prostředky jsou sice omezené, ale i tak jsem zvědav na to, kolik jedovatých kopí se o mě zlomí a kolik jich, naopak, zůstane vězet uvnitř,“ bylo uvedeno ve vzkazu. V sobotu jste se ovšem mohli dočíst, že Klempíř a zbytek kapely se vzájemně dohodli, že kapelu opustí.

„Oto se rozhodl pro profesionální politiku, a to s naším světem hudby absolutně nejde dohromady. Obě dvě strany to uznaly, proto jsme se dobrovolně rozešli,“ čímž zbylí členové kapely chtějí dát najevo, že nejde o jeho konkrétní kandidaturu za Motoristy, nicméně o jeho rozhodnutí vstoupit do politiky jako takové.

Takový zásah do složení kapely samozřejmě nezůstal bez odezvy veřejnosti. A jak to tak bývá, rozdělil ji na dva tábory. Jedni obhajují kapelu, druzí zase Klempíře. Nicméně málokomu jde na rozum, proč svá slova samotný Klempíř zveřejnil na stránkách kapely a ne na svých osobních sociálních sítích.

