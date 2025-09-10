Jen málokdo toho v životě zažil tolik, co herečka Mahulena Bočanová. Život se s ní skutečně nemazlil, ona však stojí pevně na nohou.
Mahulena Bočanová je dobře známou osobností na poli českého showbyznysu. Kamkoli přijde, okamžitě si jí všimnete, a to nejen díky jejímu výraznému vzhledu, ale i energii, kterou do místnosti vnese. Možná je to tím, že život se s ní příliš nemazlil. Zocelila ji hlavně nemoc dcery, jak jsme se v redakci Osobnosti.cz dozvěděli.
Komplikovaný vztah s matkou
Smysl pro humor Mahuleny Bočanové je pověstný. Ale když zjistíte, co všechno ve svém životě zvládla, divíte se, že jí je ještě vůbec do smíchu. Její život totiž nebyl vždycky procházka růžovou zahradou. Už v dospívání si zažila své. Vztah s její maminkou nebyl úplně idylický. Když se její rodiče rozvedli, zůstala žít pouze s ní.
Jejich vztah nebyl jednoduchý. Bočanová jednou dokonce od své matky dostala pórkem. To se stalo, když ji zahlédla, jak stojí čestnou stráž u pomníku padlých sovětských hrdinů coby malá pionýrka. Jako odpůrkyně tehdejšího politického režimu nedokázala přijmout, že by její dcera byla v Pionýru. Nepochopení pokračovalo dál. Krásná, úspěšná modelka s dospívající dcerou v jedné domácnosti, to nebylo vůbec snadné.
Celá řada hádek nakonec vyústila v to, že dcera byla „vykopnuta“ z bytu. Bočanová však nečekala před dveřmi, až ji její matka vezme na milost. Nic takového. Sebrala svou hrdost a našla si své první vlastní bydlení. Už během studí na Pražské konzervatoři hrála v národním divadle a díky své matce, která působila jako modelka, měla kontakty z natáčení různých reklam. Finančně tedy nestrádala.
Dokázala se o sebe sama postarat a k práci i vystudovat. Své maturitní vysvědčení pak mamince hodila do schránky. Vztahy se urovnaly až ve chvíli, kdy byla matce diagnostikována rakovina prsu, na kterou nakonec zemřela.
Žije pro svou dceru
Bočanová prožila několik neúspěšných vztahů, dokud nepotkala podnikatele Viktora Mráze, za něhož se nakonec tajně provdala. Společně přivedli na svět dceru Márinku. Tady nepřízeň osudu opět zasáhla. Brzy se ukázalo, že Márinka je trochu jiná než ostatní děti. Trpí lehčí formou autismu a mentálně je na úrovni 6letého dítěte. Když Bočanová otěhotněla podruhé a těšila se, že dceři pořídí sourozence, záhy se této představy musela vzdát. Výsledky z testu plodové vody ukázaly, že by se miminko narodilo těžce postižené. Musela se tedy rozhodnout.
Následně se její manželství s Viktorem Mrázem rozpadlo a do toho zemřel její tatínek. Teď je jen ona a její dcera Márinka. Ve svém životě si sáhla na úplné dno, zhroutila se, upadla do depresí, ale dokázala vstát. Kvůli sobě a kvůli své dceři. Nyní je šťastná za život, jaký vede. Je silnou a vyrovnanou osobností, kterou jen tak něco nepoloží.
