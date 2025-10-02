Veronika Žilková měla vždy dům plný dětí, včetně dvou adoptivních. Ty jí však uměly udělat pěkné vrásky na čele. Adopotvaný syn zmizel na čtyři roky, jeho sestra se neozvala dodnes.
Herečka Veronika Žilková má za sebou řadu náročných životních zkoušek. Kromě toho, že se musela vyrovnat s úmrtím sedmiměsíčního syna Melichara, velkou bolestí si prošla i s adoptovaným synem Janem. Ten ve svých osmnácti letech rodinu náhle opustil, symbolicky hodil klíče do schránky a čtyři roky o sobě nedal vůbec vědět. Dohromady s rodinou ho svedla až smska od jeho mladší sestry Korduly. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, jaký je příběh Jana Herclíka.
Sourozenci prožili složité dětství
Honzu a jeho starší sestru Markétu si Veronika Žilková adoptovala s manželem Markem Navrátilem, když mu bylo sedm let. Sourozenci si s sebou nesli složité dětství. Narodili se do nefunkční rodiny, kde se střídavě ocitali u otce i matky. I když je úřady svěřily do péče otce, jeho nová partnerka je nepřijala a snažila se je z rodiny vystrnadit. V dětském domově skončili po zásahu sociálky, když je jejich biologická matka nechala dva dny doma samotné.
„Na to jsme se strašně upnuli. Furt jsme čekali, kdy teda půjdeme, protože nám to slíbila. A když nám to takhle slíbila poněkolikáté, tak to se na tobě podepíše,“ vzpomínal Jan Herclík v podcastu své nevlastní sestry Agáty, jak jim při každé návštěvě v domově matka slibovala, že si je brzy vezme domů. Oba sourozenci však nakonec skončili u Veroniky Žilkové, která věřila, že jim může zajistit hezký život. „Já ji beru jako mámu, vychovala mě, díky ní mám nějakou školu a spoustu vlastností, které mě připravily do života,“ pochvaloval si nedávno péči Žilkové s tím, že ji však jako mámu nikdy neoslovoval.
Nasekal dluhy a čtyři roky se neozval
V době, kdy z domu odešel, však jeho situace růžová nebyla. Ve hře byly i dluhy, které za krátkou chvíli nasekal, a Veronika Žilková se tehdy bála, že jeho cesta povede za mříže. „Honzovi prostě není pomoci a já se bojím, že skončí ve vězení. Chvíli se snažil, dokonce jsem mu našla práci na horách, ale pak mu ruplo v bedně a zase zmizel. Ten roztomilý Honzík je pro nás ztracený,“ svěřila se po jeho zmizení herečka deníku Blesk.
„Máma byla hrozně smutná, furt si to vyčítala o Vánocích, pro ni to bylo, jako kdybyste umřeli, těžce to nesla,“ řekla Agáta o časech po zmizení Honzy a jeho sestry Markéty. Čtyři roky trvalo, než se Honza znovu ozval. Zpráva od jeho nevlastní sestry Korduly ho tehdy rozplakala a rozhodl se, že je nejvyšší čas se rodině ozvat. Dnes je sám otcem tří dětí a se svou adoptivní rodinou se pravidelně stýká. O sestře Markétě však on ani rodina dodnes pořádně nic neví.
Zdroj: Autorský text, Instagram VeronikaŽilková, Blesk, Blesk, Podcast AgátaAOrnella