Herec Bolek Polívka zažil v životě obrovskou ztrátu, s níž se nevyrovnal dodnes. Musel prodat svou milovanou farmu v Olšanech.
Herec Bolek Polívka se může pyšnit neoficiálním titulem valašský král. Přestože se jeho druhým domovem stala kvůli práci Praha, na svou rodnou Moravu nikdy nezapomněl, jak jsme se v redakci Osobnosti.cz doslechli. Na Valašsku zrealizoval svůj velký životní sen a založil farmu v Olšanech na Vyškovsku. Projekt, který ho stál mnoho sil i peněz, ale nakonec zkrachoval. A herci nezbývalo nic jiného, než tomu jen přihlížet.
Toužil žít na venkově
Bolek Polívka koupil starý statek v Olšanech už v roce 1991 a celý ho postupně zrekonstruoval. Začal si tak plnit svůj sen žít jednoho dne na venkově. Jenže nezůstalo jen u bydlení. Z opraveného místa si udělal byznys. Vybudoval z něj kulturní centrum s hotelem a malou ZOO. Obdivovat jste zde mohli například velblouda, pštrosa, lamy a samozřejmě ke správnému statku patří i koně.
Jméno slavného herce velmi rychle přitáhlo návštěvníky. Začali se zde pořádat koncerty, divadelní představení i festivaly. Polívka to tady miloval, proto na místě trávil i spoustu volného času. O to víc místo lákalo lidi. Jezdili nejen za zábavou, ale také za hercem, s nímž se toužili setkat osobně.
Sen se začal pomalu rozpadat
Ačkoli se zdálo, že neexistuje nic, co by mohlo tak vyhledávané místo zničit, přece jen musel Polívka přihlížet, jak se jeho sen rozpadá na milion kousků. Jak už to s takovým byznysem bývá, chvíli jste nahoře, ale po letech začne narůstat konkurence, které nakonec není možné čelit. Návštěvníků na farmě začalo ubývat, ale herec to nechtěl vzdát, jak popsal iRozhlas.
Rozhodl se tedy, že nabídne něco dalšího. Přistavil areál s rekreačním centrem a bazénem z dotací z Evropské unie kolem 11,5 milionu korun, jak uvedlo iDnes. Ovšem náklady na stavbu ve skutečnosti činily asi 25 milionů korun. Dokonce nelenil a na záchranu svého resortu přizval i Zdeňka Pohlreicha s jeho pořadem Ano, šéfe! Jenže ani ten nepomohl.
Insolvence a konkurz
Krach byl nevyhnutelný. Jakmile měl herec potíže se splácením stavebních prací, insolvence a konkurz byly jediným řešením. Farmu musel v roce 2014 prodat, a ještě se vypořádat s několikamilionovými dluhy navíc. Bolek Polívka v té době procházel nejen obrovskou finanční ztrátou, ale i životní. Farma v Olšanech pro něj nebyla jen podnikáním, byla domovem a měla čestné místo v jeho srdci.
Zdroj: Autorský text, iDNES, iROZHLAS, Instagram market_hanak