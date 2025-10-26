Jan Hřebejk zrekonstruoval dům ze 70. let a vytvořil z něj moderní bydlení, které nadchne už od pohledu. S rodinou v něm však zatím mnoho času nestrávil.
Zatímco někteří preferují byt a jiní zase dům, Jan Hřebejk má ohledně bydlení trochu odlišné priority. Se svou manželkou Lenkou a dětmi Jonášem a Antonií bydlí střídavě na hausbótu a také v domě ze sedmdesátých let. Obě místa mají své kouzlo, a přestože jsou naprosto rozdílná, rodině dohromady vytvářejí originální zázemí.
Bydlení, které se od ostatních liší
Je to již několik let, co si režisér Jan Hřebejk pořídil dům ze 70. let. Ten však v době koupě nebyl zrovna v nejlepším stavu, a tak bylo jasné, že do něj bude muset investovat spoustu peněz a času. A tak začala pětiletá nákladná rekonstrukce, díky které se nakonec podařilo dům proměnit na moderní bydlení, které nadchne už při prvním pohledu. Dům nabízí prostor plný barev, kontrastů a nevšedních moderních řešení.
Dům má celkem dvě patra a rodině režiséra nabízí vše, co je potřeba. Najdete v něm hned dvě koupelny, kuchyni, ložnici, rozlehlou pracovnu a také velký obývací prostor. Kromě pestrých barev pak rozhodně zaujmou i designové doplňky, které Hřebejk pořizoval převážně v bazarech a antikvariátech. Rodina však paradoxně v domě zatím mnoho času nestrávila a za vše může víceméně pandemie.
Během covidu se Hřebejk rozhodl vilu pronajmout a s rodinou se vrátil na hausbót. Ten je sice prostorově menší, avšak nabízí unikátní a jedinečnou atmosféru. S manželkou má na něm ložnici, děti zase mají vlastní kajuty. A ačkoliv by si mnozí mysleli, že opouštět dům bylo těžké, opak je pravdou. Proti návrhu na pronájem domu nikdo nic nenamítal a zdá se, že celá rodina je šťastná, nehledě na to, kde žije.
Chystá nový seriál
Jedním z důvodů, proč se Hřebejk rozhodl vilu pronajmout, byla horší finanční situace během pandemie covidu. Práce pochopitelně nebyla, a tak měl Hřebejk ve svém životopisu téměř tříletou mezeru. Když se ale situace ohledně pandemie uklidnila a vše se vrátilo do starých kolejí, Hřebejk se opět vrátil k režírování. Natočil film Výjimečný stav, seriál Iveta a mnoho dalších. Teď navíc pracuje na velmi očekávaném seriálu Na tělo.
„Natáčení je v plném běhu. Jsem rád, že točím s paní Janžurovou, s Bolkem Polívkou a dalšími hvězdami. Ještě větší radost mám z toho, že se mi podařilo najít řadu výborných herců, které zatím nikdo nezná,“ prozradil Hřebejk pro server PrahaIN. Připravovaný seriál by měl spatřit světlo světa příští rok.
