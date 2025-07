Ondřej Sokol má práce až nad hlavu. Není se tedy co divit, že na osobní život mu nezbývá příliš času. Možná proto jeho fanoušci spekulují o rozchodu s mladší přítelkyní.

Herec a moderátor Ondřej Sokol už je roky zasnouben, přesně od roku 2019, se svou o 21 let mladší partnerkou Nikol Šantavou. Nicméně jsme si na Osobnosti.cz všimli, že jeho fanoušci spekulují, zdali se u nich neobjevily mráčky v ráji. Na svatbu totiž stále nedošlo, navíc oba nebyli už delší dobu viděni společně na veřejnosti. Sokol však uvedl věci na pravou míru.

Zachránily je Karlovy Vary

Když jste osoba mediálně známá a neobjevíte se na karlovarském filmovém festivalu, jako kdybyste neexistovali. Popřípadě neobjevíte-li se tam se svým partnerem či partnerkou, veřejnost okamžitě začne spekulovat, zdali ve vašem osobním životě není nějaký problém. Možná to zní směšně, ale společnost bohužel takto funguje. To na vlastní kůži poznal i herec a moderátor Ondřej Sokol.

Ten se již nějakou dobu neobjevil po boku své přítelkyně Nikol Šantavé a jeho fanoušci se tak začali domnívat, že došlo na rozchod. Jenže právě 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu tyto fámy rozmetal. Právě sem totiž Sokol zavítal společně s Nikol a byli viděni mimo jiné na procházce po kolonádě, kde jim společnost dělal Martin Finger s partnerkou. Sokol se s Nikol ukázal i na premiéře filmu Kouzlo derby v Praze před pár dny. Jasně tak zarazil šíření dalších spekulací o konci jejich vztahu.

Práce až nad hlavu

Nicméně stále je s podivem, proč ještě nedošlo na svatbu? Zasnoubení jsou už dlouhých 6 let. Plány vzít se v Las Vegas tehdy překazila koronavirová pandemie, ale té už je dávno konec a svatba stále v nedohlednu. Už před 3 lety se však Sokol nechal slyšet, co za tím stojí: „Vzhledem k tomu, kolik já mám práce, tak se nám to stále ještě nedaří. Naštěstí je na tom ten náš vztah líp a líp, takže nehysterčíme,“ uvedl Sokol pro Prima Ženy.

Foto: Nextfoto: Ondřej Sokol s přítelkyní na premiéře filmu Kouzlo derby

Je pravda, že Ondřej Sokol má za sebou skutečně produktivní roky. Stále natáčí úspěšný vědomostní pořad Na lovu!, byl také moderátorem show Tvoje tvář má známý hlas, hrál jednu z hlavních rolí ve velmi úspěšném seriálu ČT Devadesátky nebo Vytoč mého agenta či Vraždy v kraji. Zahrál si také ve filmech Nikdy neříkej nikdy, Krakonošovo tajemství nebo již zmíněné Kouzlo derby. Stále se také věnuje své hlavní činnosti, a to je režie v divadlech. Má tedy skutečně práce až nad hlavu a není se co divit, že na přípravu svatby nezbývá příliš času.

