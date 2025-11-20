Patrik Hezucký musel být hospitalizovaný. Jeho stav je sice stabilizovaný, nemoc ho ale vyřadí minimálně na několik dní.
Že na tom moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký není zdravotně úplně dobře, není žádným tajemstvím. Mnohými rezonovaly jeho fotky na invalidním vozíku, na který byl v poslední době upoutaný. A nyní Hezucký skončil v nemocnici, jak jsme si na Osobnosti.cz všimli. Svým fanouškům se ale ozval.
Ne tak úplně obyčejná návštěva
I když byl v pondělí státní svátek, oblíbení moderátoři rádia Evropa 2 se sešli, aby společně strávili odpoledne. Jak uvedl Leoš Mareš v úterním ranním vysílá na Evropě 2, s Katkou Říhovou se stavili na návštěvě za Patrikem Hezuckým v jeho „chaloupce“ v Čerčanech. Vzhledem k tomu, že všichni vzali s sebou i děti, tak bylo opravdu veselo, podle Mareše domeček přetékal štěstím a rodinnou pohodou. Baštily se chlebíčky a všem bylo dobře. Nebo alespoň, jak se to vezme.
Na první pohled „obyčejná“ návštěva kolegy se totiž ukázala jako emočně velmi vypjatá. Patrik Hezucký na tom totiž již delší dobu není po zdravotní stránce dobře. Výrazně zhubl a ztratil i svalovou hmotu, kvůli čemuž byl i v poslední době upoutaný na invalidní vozík a změnil se mu hlas. Nicméně do práce, na vysílání ranní show, se ještě v pondělí těšil. V úterý ale nedorazil. Skončil totiž v nemocnici.
Chytil nějaký muribundus
Už během úterý se Patrik Hezucký ozval svým sledujícím, fotografie, kterou sdílel na svém Instagramu, pak vyvolala velkou vlnu podpory. Hezucký je na ní evidentně unavený, přičemž pozadím mu je nemocniční pokoj. Na vysvětlenou dodává, že chytil nějaký muribundus, který by ho měl na cca 5 až 7 dní vyřadit z běžného provozu. Každopádně ale doufá, že už za zmíněný týden mu bude díky antibiotikům dobře.
S pozdravem a přáním mnoho sil a zdraví se Patrikovi ozvali kolegové z branže. Mezi nimi například Veronika Arichteva, Alice Bendová, Libor Bouček, Lucie Šilhánová či Martina Pártlová a Marta Jandová. Během úterního vysílání ranní show Leoše Mareše i Katku Říhovou pak zasypávali vzkazy i telefonáty posluchači. Možná proto už to Patrik Hezucký nakonec nevydržel a ve středečním ranním vysílání se z nemocnice naživo ozval.
