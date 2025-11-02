Jeho humor zná celé Česko, ale jen málokdo tuší, kolik odvahy stojí za tím, že dokáže rozesmát druhé. Ondřej Sokol mluví o světě, který nikdy neviděl zcela ostře, ani obrazně.
Na scéně působí lehce, přirozeně a s neomylným citem pro načasování. Publikum mu věří každý vtip, každé gesto. Jenže za sebevědomým projevem stojí člověk, který dlouho nerozuměl, proč se cítí jinak. Od dětství bojoval s posměšky, zdravotními překážkami i sám se sebou, přesto dokázal proměnit jinakost v dar, který dnes baví tisíce lidí. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na to, s čím vším musel a musí Ondřej Sokol v životě bojovat.
Dětství v mlze
Už jako malý chlapec měl svět rozmazaný. Kvůli silné oční vadě neviděl ostře a často se stával terčem posměchu, uvádí iDnes. Brýle, oční klapka, pocity odlišnosti, to všechno zanechalo stopy. Lékaři mu nedokázali pomoci, a tak se naučil spoléhat na jiné smysly. Když se mu ostatní smáli, on se naučil smát s nimi. Možná právě tam vznikla jeho schopnost obrátit bolest ve vtip.
V dospělosti mu diagnostikovali Aspergerův syndrom. Někoho by možná diagnóza psychicky srazila, jemu však pochopení vlastního fungování dalo klid. Konečně měl vysvětlení pro to, proč mu vadí drobné změny, proč potřebuje mít věci přesně na svém místě a proč někdy jednoduše potřebuje ticho. Už nemusí skrývat, že jsou chvíle, kdy se mu do společnosti nechce.
V rozhovoru pro Showtime uvedl, že několikrát dokonce nedorazil na zkoušku. „Mívám blbé období, kdy se mi nechce ven a mám strach z lidí. V tu chvíli je pro mě těžké chodit ven a zvlášť u této profese musím přiznat, že to není vůbec příjemné,“ vysvětlil s tím, že postupem věku cítí v tomto ohledu spíše zlepšení.
Láska, která drží krok
Po jeho boku stojí snoubenka Nikol Šantavá, mladší o dvacet jedna let. Lidé řeší rozdíl ve věku, ale ti, kteří je znají, vidí hlavně porozumění. Nikol prý chápe jeho svět. „Zažívám parádní období. Mám hodně práce, ale užívám si ji a jsem za ni vděčný. I s partnerkou se docela vidíme, děláme pro to maximum. Jsme spokojení. Stará se o mě báječně. Vaří, vozí, pečuje a to není všechno,“ chválil svou drahou polovičku nedávno pro deník Super.
Ondřej Sokol zůstává jedním z nejzajímavějších lidí české scény. Když rozdává smích, málokdo tuší, kolik ticha za ním stojí. Naučil se žít s tím, že jeho mozek pracuje jinak, a přijal to jako součást své identity. Ne jako omezení, ale jako cestu k autenticitě.
Zdroj: Autorský text, iDnes, Super, CNNPrimaNews