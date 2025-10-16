Trojnásobný otec Jiří Schmitzer se svým tatínkem Jiřím Sovákem od 70. let už nepromluvil. Dnes je hrdým otcem třech dětí.
Syn Jiřího Schmitzera se rozhodl jít jinou cestou než jeho slavný tatínek, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Umělecká branže ho zkrátka neláká. Jeho otec je na něj však pyšný. Kromě syna Jiřího má Schmitzer také dvě dcery, ty se taktéž rozhodly pro jinou pracovní dráhu než hereckou.
Herec je trojnásobným tatínkem
Herec Jiří Schmitzer, syn Jiřího Sováka, je trojnásobným otcem – má syna Jiřího a dvě dcery. V prvním manželství se mu nejdříve narodila dcera, jejíž jméno však není známo, zřejmě proto, že se rozhodla pro život v Rakousku. S druhou manželkou Irenou, která pracuje jako daňová poradkyně, herec zplodil další dceru, Kristýnu, a syna Jiřího.
Média vždy zajímal především vztah mezi otcem a synem, hlavně z toho důvodu, že Jiří Schmitzer se svým tatínkem Jiřím Sovákem mnoho let nemluvil. Sovák totiž svého syna vydědil. Důvodem byla tragická nehoda, která se stala v roce 1976, kdy Sovák a Schmitzer společně natáčeli komedii Marečku, podejte mi pero!. Schmitzer zavinil smrtelnou nehodu, když pod vlivem alkoholu srazil chodce, jenž srážku nepřežil. Odseděl si 3 roky ve vězení.
Jiří Schmitzer mladší popsal svého tatínka jako složitou osobnost. Není vždy lehké s ním vyjít, nicméně jejich vztah je harmonický a je mu dnes vděčný za mnoho věcí. Stejný názor má na svého otce i dcera Kristýna.
Co dělá syn Jiřího Schmitzera?
Jiří Schmitzer mladší rozhodně nezapře svou podobu se slavným otcem, nicméně to je tak vše. Jeho kroky nevedly do umělecké branže, spíše naopak. Moc dobře z domova věděl, co toto řemeslo obnáší, a tak ho to nijak nelákalo. Místo toho vystudoval teologii na Husitské teologické fakultě, jako druhý obor zvolil filozofii. Knězem se však nestal, k tomu by musel získat magisterský titul, Jiří má pouze bakalářský. Nyní pracuje jako sociální pracovník.
Zdroj: Autorský text, Wikipedia, Prima Ženy, iDnes, Facebook eXtra