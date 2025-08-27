Jaroslava Obermaierová patří k nejhlasitějším kritičkám českých důchodů. Dlouhodobě není spokojená s částkou, která jí přichází na účet. Přestože má víc než jednu střechu nad hlavou, její život pouze z důchodu by byl překvapivě skromný.
Vlastnictví nemovitostí ještě nemusí znamenat pohodlný život. V dnešní době se mnoho seniorů, kteří jsou odkázáni pouze na důchod, potýká s finančními problémy. Herečka Jaroslava Obermaierová však má to štěstí, že stále ještě může pracovat a k důchodu si přivydělává. Což je zřejmě její hlavní příjem a důchod jen jakýsi bonus. Na Osobnosti.cz jsme se ale zaměřili právě na její bydlení.
Chalupa u Zruče nad Sázavou
Chalupa Jaroslavy Obermaierové je bezesporu její největší chloubou. V roce 1905 si ji pořídil její „strýček“, přesněji šlo o manžela její macechy, jak vysvětlila v pořadu My, chalupáři. A Jaroslavě pak v době, kdy byla těhotná, nemovitost nabídl k odkoupení za 20 tisíc. Jenže v té době byla chalupa v dezolátním stavu. Kromě toho tam nebyla zavedena voda a v každé místnosti byla kamínka, v nichž se ještě topilo uhlím. Takže rekonstrukce byla postupná a spolykala hromadu peněz.
Jaroslava Obermaierová měla své vlastní představy, ale šikovné ruce už tolik ne. Proto vždycky na něco našetřila a následně si na to pozvala odborníky. Vše bylo provedeno tak, aby měla herečka praktické, a přitom útulné bydlení. Vybavení interiéru ctí původ stavby, a je tedy laděný do dobového stylu: přírodní materiály, retro nádobí, dobový nábytek. A Jaroslava tu má veškeré pohodlí, moc si také pochvaluje výhled na vodní nádrž Švihov, který má po rekonstrukci podkroví z okna.
Byt v Praze
Přestože si herečka soustavně stěžuje na nízký důchod, před pár lety si k této chalupě, kde žije se svým synem, pořídila i byt v Praze, lépe řečeno garsonku na Žižkově. Není to ale proto, že by se do hlavního města mínila opět přestěhovat. Na chalupě je spokojená a tráví tam většinu roku. Ovšem když má divadelní představení pozdě večer, je byt jejím útočištěm. Garsonka je v paneláku a Jaroslava si ji moc pochvaluje. „Otočím kohoutkem a teče teplá voda. Nestarám se o nic, jen uklidím a je hotovo,“ řekla pro Aha!.
Jaroslava Obermaierová tak žije mezi dvěma světy – venkovským klidem a městskou praktičností. Obě místa mají své kouzlo, ale i své náklady, které v důchodovém věku nejsou vždy snadno zvládnutelné. Herečka má tu nespornou výhodu, že stále ještě může pracovat a že o ni mají režiséři zájem. Například v seriálu Ulice hraje už dvacet let. A na jevišti a před kamerou už stojí šedesát let – na jaře oslaví Jaroslava Obermaierová 80. narozeniny.
